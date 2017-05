Zwei Generationen, ein Ziel

Training mit den Mitschülern

Hintergrund: Vier Starterinnen in der Frauenklasse W 75 Für den 22. HVB-Citylauf am Freitag wurden 1625 Schüler gemeldet: 1302 Jungen und 1323 Mädchen. Sie liefen in den Altersklassen M 8 (Jahrgang 2009 und jünger) bis M 15 (Jahrgang 2002) und F 8 bis F 15 nach Geschlecht und Alter getrennt.

Bei den Erwachsenen wurden die Läufer hingegen nur nach Leistungsniveau eingeteilt. Während im D-Lauf die Einsteiger sowie im C-Lauf die erfahrenen Hobbyläufer unter sich blieben, nahmen im kombinierten A+B-Lauf auch die Elite-Läufer teil.

Erika Kempny gehörte im Starterfeld der W 75 (Jahrgang 1942 und älter) zu den drei ältesten der insgesamt mehr als 800 Frauen. Die größte Gruppe stellte die W 20 mit 221 Teilnehmerinnen, gefolgt von den Mitte-Vierzig-Jährigen der W 45 (115) und W 40 (105).

Bei den mehr als 1800 startenden Männern bildeten vier Läufer in der Klasse M 80 die Spitze beim Alter, gefolgt von der M 75 (9) und der M 70 (11). Größte Männer-Gruppe waren die 308 Läufer der M 20. (Roman Grombach)

So ganz glücklich ist der sechs Jahre alte Falk Klein in diesem Moment nicht. Er ist Jahrgang 2010 und bei den Jüngsten in der Läuferklasse »M 8« mitgelaufen. Gleich beim Start hat es einen Unfall gegeben: »Ich bin losgelaufen und dann über einen Jungen am Boden gestolpert«, sagt er. Passiert ist dabei nichts weiter und Falk Klein ist nach einem guten Rennen über 1600 Meter im Mittelfeld über die Ziellinie gegangen.Trainiert hat er für seine erste Laufveranstaltung nur mit seiner Klasse, der 1c der Goldbacher Grundschule und Klassenleiterin Astrid Schaab. »Im Sportunterricht wird langsam mit dem Laufen angefangen und dann wird das Pensum etwas gesteigert«, sagt die Lehrerin. Ob die Kinder sich ihr Rennen nach den Übungseinheiten richtig einteilen können, entscheidet sich trotzdem meist erst beim Citylauf selbst.Falk Klein hat sich den Weg klug eingeteilt. Als Kampfsportler - er absolviert kommende Woche die Prüfung zum Gelben Gürtel im Taekwondo - bringt er die sportlichen Grundvoraussetzungen mit. Zudem spielt er Tennis in der Schule. Und er sei sehr ehrgeizig, lobt Mutter Serap Klein, die zusammen mit Vater Jörg und der einjährigen Tochter zum Anfeuern in die Innenstadt gekommen ist. Stolz sei sie, dass ihr Sohn ein ruhiger, aber guter Schüler sei. Wenn er sich nicht mit Fantasykarten oder Hörbüchern beschäftig, dann sei er gerne draußen und ein richtiger Wirbelwind.Das merkte man auch kurz vor dem Start. Aufgekratzt freute sich der Schuljunge, dass es bald losgeht. Die letzten Minuten vor dem Start zogen sich für ihn, da half nur ein wenig Schabernack mit den Klassenkameraden, ehe es zum Start ging und auf die Runde: von der Weißenburger Straße zunächst über den Landing und die Sandgasse hoch, ehe die Schüler kurz ins Schöntal eintauchten und über die Friedrichstraße wieder zum Ausgangspunkt kamen und dann am Schloss ins Ziel rannten.Erika Kempny genoss gleich fünfmal den Schatten der Bäume auf dem kurzen Parkstück: »Auf der Strecke war es schon ein bisschen warm. Es waren zwar nur 20 Grad, aber auf dem Asphalt fühlt sich das nach mehr an. Deswegen bin ich dort im Kühlen immer ein bisschen gegangen«, berichtet die 74 Jahre alte Frau im Ziel. Dort steht sie nach den 8,4 Kilometern recht entspannt. In der einen Hand ein Wasser, in der anderen eine Rose. Die bekommen alle Frauen, die ins Ziel kommen. Dazu gibt es für alle Finisher-T-Shirts.Davon hat Erika Kempny schon ein paar. Sie läuft seit Jahren beim Citylauf mit. In diesem Jahr hat auch sie nach eigener Aussage aus Zeitmangel nur wenig gezielt trainiert. Zum einen musste sie zu Beginn des Jahres nach einer Operation etwas pausieren, zum anderen arbeitet sie noch halbtags. »Ich will einfach nur durchkommen und bin auch nicht so ehrgeizig. Trainieren ist nicht so meins«, sagt sie.Konditionell fit ist die Witwe trotzdem, denn sie fährt fast jeden Sonntag mit dem Fahrradclub ADFC um die 80 Kilometer mit dem Fahrrad. »Ich bin eher eine Radlerin als eine Läuferin«, sagt Kempny.Wenn Erika Kempny nicht auf dem Drahtesel sitzt, dann fährt sie gerne Ski. Ganz ohne Sport ginge es eben nicht. Deswegen wäre sie auch am liebsten wie immer mit dem Rad zum Citylauf gekommen, »aber ich hab gerade Besuch aus Wien; meine Schwester ist da«, sagt sie. Daher musste sie mit dem Bus anreisen, der auch noch Verspätung hatte. »Das war der einzige Moment, an dem ich aufgeregt war«, gesteht Kempny.Zum Glück ging es dann nach dem Rennen und später am Abend ohne fremde Hilfe zurück nach Nilkheim. Zu Fuß nämlich. Ein lockeres Auslaufen, sozusagen.Mehr Bilder: