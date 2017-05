Die verschlungenen Wege der Kunst

Aus dem Fundus der Nazis







Ein Sammler aus Aschaffenburg



Alexander Bruchlos

Hintergrund: Provenienzforschung »Provenienz« bedeutet Herkunft. In den vergangenen Jahren sorgten Kunstfälschungen und dubiose private Kunstsammlungen für Interesse. Im Zentrum stand dabei meist die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Eigentums, erläuterte Oberbürgermeister Klaus Herzog in einem Grußwort zur Ausstellung »Museumsgeschichte(n). Dabei geht es insbesondere um das Thema der »Raubkunst«, um unrechtmäßig erworbene Kunstgüter in Zeiten von Diktatur, Krieg und Verfolgung. In Deutschland stehen vor allem die Verbrechen während der nationalsozialistischen Diktatur im Fokus. Es sei daher Verpflichtung, sich in den Museen eingehend mit der Herkunft der Dinge zu beschäftigen, so Herzog.

Der Restbestand an Kunst aus dem Besitz des Deutschen Reiches, der wegen fehlender Hinweise auf rechtmäßige Erben nicht zurückgegeben werden konnte, wurde 1964 durch eine Experten-Kommission auf seine Museumswürdigkeit überprüft. Aufgrund ihrer Empfehlung gelangte ein Teil der Bestände als kostenlose Dauerleihgabe an 102 deutsche Museen, die sich zur sachgemäßen Pflege der Kunstwerke verpflichtet haben, darunter auch das Schlossmuseums der Stadt Aschaffenburg. Wie Museumsleiter Thomas Richter betont, beschäftigen sich die Mitarbeiter seines Hauses intensiv mit der Herkunft der Bestände. (Alexander Bruchlos)

Die jetzt eröffnete Dauerausstellung »Museumsgeschichte(n)« skizziert die oft verschlungenen Wege, welche die gezeigten Werke über die Jahrhunderte genommen haben. Sie stellt Unternehmer, Banker und Fürsten als Kunstsammler vor und schildert das Schicksal jüdischer Sammler und Sammlungen in der NS-Zeit. Die Schau legt das Augenmerk auf eine Museumsaufgabe, die für Besucher gemeinhin nicht sichtbar ist: die Provenienzforschung.Fast alle der Exponate der neuen Ausstellung könnten vom Alter her auch zur Grundausstattung des Schlosses Johannisburg gehört haben. Auch die Präsentation der edlen Objekte in einem abgedunkelten Raum lehnt sich an historische »Wunderkammern« an, in denen die Fürsten ihre Schätze zur Schau stellten.Erstmals in Aschaffenburg zu sehen sind zwei kostbare, raumhohe Tapisserien mit Darstellungen aus dem Leben Alexanders des Großen. Die beiden Wandteppiche sind eine Leihgabe des Bundesamts für offene Vermögensfragen. Sie wurden 1617 in der Delfter Manufaktur von Karel van Mander dem Jüngeren entworfen und geknüpft. Nachdem sich die Textilien im 19. Jahrhundert im Besitz einer russischen Oligarchen-Familie befanden, wurden sie 1880 in Florenz versteigert. Die Besitzverhältnisse der folgenden 60 Jahre ist unbekannt. Nazi-Größe Hermann Göring ließ die Alexander-Tapisserien 1942 über einen Mittelsmann für seine private Sammlung auf seinem Gut »Carinhall« erwerben. Eine Schlüsselrolle spielte dabei die Firma von Hans-Joachim Quantmeyer und dessen Vetter Josef Angerer, die an Kunsterwerbungen des NS-Staats beteiligt war. Ein bittere Ironie ist es, dass eine der beiden Darstellungen, »Der Satrap von Susa vor Alexander«, einen antiken Kunstraub glorifiziert.Aus dem treuhändischen Besitz des Bundesamts für ungeklärte Vermögensfragen stammt auch eine die im 19. Jahrhundert im Renaissance-Stil geschaffene Holz-Laterne aus der Sammlung des jüdischen Bankiers Fritz Mannheimer. Die Sammlung war nach dem Tod Mannheimers unter Zwang und weit unter Wert an die Nazis veräußert worden. Die Monuments Men, der kunsthistorische Suchtrupp der US-Amerikaner, entdeckte die Sammlung in einem österreichischen Bergwerk.Die Ausstellung nennt aber auch Menschen, denen die städtische Sammlung ihre Exponate verdankt: Ein »Kalvarienberg« aus Elfenbein und ein »Prunkpokal« gehören zu den bedeutendsten Stücke aus dem Nachlass von Lothar Franz von Erthal, dem Bruder des Mainzer Erzbischofs Friedrich Karl Joseph. Die Erthal-Brüder waren beide begeisterte Kunst- und Büchersammler.Ein großer Teil der Exponate im Schlossmuseum stammt aus der bedeutenden Kunstsammlung des in Aschaffenburg geborenen Arztes Aloys Maria Lautenschläger (1870-1943). Der vermögende Mediziner, der eine international anerkannte Praxis für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in Berlin leitete, hatte am Ende seines Lebens sechs Erbteile gebildete. Neben den großen Berliner Museen erhielt seine Geburtsstadt einen bedeutenden Teil der Sammlung. Die in Berlin verbliebenen Sammlungsteile gingen ebenso wie Lautenschlägers Liegenschaften im Bombenkrieg zugrunde. Das Aschaffenburger Erbe bildete 1972 die Basis für die vom damaligen Museumsleiter Ernst Schneider konzipierte Dauerausstellung im wieder aufgebauten Schloss Johannisburg.Von der reich verzierten originalen hölzernen Wandverkleidung des Schlosses ist fast nichts mehr vorhanden. Dass die Ausstellung ein Einzelteil präsentieren kann, ist einem Tauschgeschäft zu verdanken. Das Fragment eines Wandeinsatzschranks gelangte 1940 über einen Tausch mit dem Historischen Museum Frankfurt wieder in den Besitz der Stadt. Heute kann sich der Besucher dank dieses Versatzstücks mit etwas Fantasie vorstellen, wie die komplette Innenausstattung des Gebäudes ausgesehen und gewirkt haben muss. Kurfürst Erthal hatte die Originalausstattung 1774 ausbauen lassen, weil es nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprach. Auch das gehört zu den Museumsgeschichte(n).b »Museumsgeschichte(n)« im Schlossmuseum:9 bis 18 Uhr