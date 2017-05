Neue Krippe für Schweinheim

Neubau noch in diesem Jahr?

Hintergrund: Haus für Kinder Maria Geburt 1952 eröffnete die katholische Pfarrgemeinde Maria Geburt an der Gutwerkstraße in Schweinheim den Neubau ihres Kindergartens, der vom Orden der Armen Schulschwestern betreut wurde. Ab 1988 hieß die Einrichtung für einige Jahre nach der Ordensgründerin Theresienkindergarten. Inzwischen betreibt der Johanniszweigverein Schweinheim unter dem Namen »Haus für Kinder Maria Geburt« dort einen Kindergarten mit vier Gruppen und einen Hort. Außerdem hat er an den privaten Verein Pusteblume Räumlichkeiten für eine Kinderkrippe vermietet. Auch nach dem Neubau und der Erweiterung um eine weitere Gruppe bleibt dieser Verein der Träger. Der neue Familienstützpunkt entsteht in der Obhut des Johanniszweigvereins. Im Zuge der Baumaßnahmen steht zudem eine Generalsanierung des Haupthauses an, die zuletzt vor rund 30 Jahren erfolgte. (Klaus Gast)

Zwei Optionen stellte der Vorsitzende Bernd Keßler zur Diskussion. Die eine Variante sieht vor, auf dem eigenen Gelände einen Teil der jetzigen Spielfläche zu überbauen. Alternativ könnte das Haus auf der Josef-Zeller-Anlage, einer Wiesenfläche zwischen Friedhof und Gutwerkstraße, entstehen. Dort wäre sogar Platz für drei Krippengruppen. Das städtische Jugendamt hatte den Verein gebeten, auch diese Möglichkeit zu untersuchen.In der Mitgliederversammlung wurde ein Kompromiss ins Gespräch gebracht: Neubau auf dem eigenen Gelände, dafür erhält der Verein von der Stadt einen Teil der öffentlichen Wiese als neue Spielfläche.Ob es zu einer dritten Gruppe kommt, ist dagegen eher fraglich. Werner Elsässer forderte zunächst eine genaue Potentialanalyse. Der Verein solle nicht den anderen Trägern in Schweinheim Konkurrenz machen. Unverändert bleibt das Betreibermodell: Der Verein vermietet die Räume an einen privaten Verein, der die Krippe verantwortet.Die Überlegungen zur Errichtung von zusätzlichen Krippenplätzen erfolgte auf Bitten der Stadt. Im jetzigen Gebäude selbst ist dafür aber kein Platz mehr, daher der Neubau. Verbunden mit dem Stammhaus bleibt der aber auf alle Fälle, denn technische Anlagen wie beispielsweise die Heizung sollen gemeinsam genutzt werden.Nachdem die bestehende Krippe in das neue Domizil umgezogen ist, soll es im Haus für Kinder einen kleinen Ringtausch der Räumlichkeiten geben. So entsteht am hinteren Ende des Gebäudes der Platz für einen Schweinheimer Familienstützpunkt, den der Verein ebenfalls auf Vorschlag der Kommune einrichten will.Von Seiten des Vereins sind die Vorbereitungen soweit gediehen, dass der Neubau »noch in diesem Jahr« (Keßler) beginnen könnte. Als nächstes muss das Jugendamt im Stadtrat eine offizielle Bedarfsermittlung beschließen lassen, dann folgen die Standortwahl, die Erstellung der Baupläne und die Kostenkalkulation. In der Hauptversammlung wollte der Vorstand noch keine Zahlen nennen.Deutlich machte Keßler aber, dass der Verein das dritte große Projekt innerhalb weniger Jahre nach der Beteiligung am Neubau des Gemeindezentrums Maria Geburt (Haus für Kinder St. Franziskus) und der Übernahme des Kindergartens Schwalbennest stemmen könne.Allerdings wies der zweite Vorsitzende Thorsten Gehrhus darauf hin, dass die Ertragslage sinkt. Sechs- und fünfstellige Ergebnisse gehörten der Vergangenheit an, das laufende Jahre ende voraussichtlich nur mit einer schwarzen Null. »Wir arbeiten wirtschaftlich an der Grenze des Vertretbaren«, unterstrich Keßler.Daher wird der Verein zum neuen Schuljahr die Beiträge für seine Kinderbetreuungseinrichtungen anheben. An einem differenzierten Preismodell arbeitet der Vorstand. Derzeit sei der Schweinheimer Johanniszweigverein der preiswerteste in ganz Aschaffenburg, so der Vorsitzende. Auch nach der Kostensteigerung bleibe man im unteren Drittel.Einige Monate nach der jüngsten Vorstandswahl konnten die Schweinheimer jetzt den letzten offenen Posten besetzen. In einer Nachwahl bestimmten die Mitglieder Robert Maier zum neuen Kassierer.