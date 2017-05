Volkshochschule Aschaffenburg stellt sich neu auf

Digitalisierung, Kooperation

Hintergrund: Wo Bruno Geißel neue VHS-Aufgaben sieht Die Verwaltung der Volkshochschule Aschaffenburg hat ein besonderes Gewicht, unterstreicht der kommissarische Leiter Bruno Geißel. Das liege an ihrer Größe: Mit 3500 Angeboten und rund 47 000 Teilnehmern sei sie 2015 die größte in Unterfranken und viertgrößte VHS in Bayern gewesen. Inklusive Führungsnetz gab es 2015 sogar 4200 Angebote und 70300 Teilnehmer.

Die Aufgaben seien seitdem noch gewachsen, unter anderem im Bereich Integration. Deshalb sei die strategische Weiterentwicklung unabdingbar. Die sprachliche, berufliche und kulturelle Integration aller Migranten sei eine Hauptaufgabe der Volkshochschulen. Die andere:

Die lebenslange Bildung als Anforderung von außen, etwa durch den Beruf, oder aus persönlichem Antrieb, um das eigene Leben zu gestalten.

Drei wichtige Zukunftsprojekte sieht Geißel auf die Volkshochschulen zukommen: Erstens gehe es darum, junge Menschen vermehrt für die (Weiter-)Bildung zu begeistern. Zweitens müsse das VHS-Angebot verstärkt die neuen Herausforderungen einbeziehen, etwa die Digitalisierung. Drittens sei es nötig, Kooperationspartner zu finden. (Peter Freudenberger)

Anlass ist das rasante Wachstum der Volkshochschule in der jüngsten Vergangenheit, wie Oberbürgermeister Klaus Herzog auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärte. Die Aschaffenburger VHS sei mittlerweile die größte in Unterfranken und die viertgrößte in ganz Bayern.Zugleich kämen neue Aufgaben auf die kommunale Bildungseinrichtung zu. Beispielhaft nannte Herzog die Digitalisierung der berufs- und Alltagswelt oder die notwendige Kooperation mit anderen Bildungsträgern. »Eine Volkshochschule dieser Größe zu verwalten, zu organisieren und gleichzeitig strategisch zu entwickeln, das ist von einer Führungskraft allein nicht zu schultern«, erläuterte Herzog die Pläne.Demnach sucht die Stadt eine neue Kraft für die organisatorische und wirtschaftliche Leitung der Volkshochschule Aschaffenburg. Das entspricht der Gesamtleitung: Der oder die Neue wird die VHS in der Öffentlichkeit und in den Entscheidungsgremien vertreten und wie bisher die Planung, Führung und Motivierung des Personals zuständig sein.Neu hinzu kommt die Aufgabe, passende Organisationsstrukturen für die kommenden Herausforderungen zu schaffen. Das heißt: Die neue Leitung hält auch die Fäden für die strategische Entwicklung des Angebotsprofils in der Hand.Diese strategische Arbeit sei zugleich ein künftiger Schwerpunkt des bisherigen Gesamtleiters, Michael Höcke, wie Herzog erläuterte. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Sachgebietsleitung der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter, der Bereich Deutsch als Fremdsprache sowie die Programmarbeit, zu der unter anderem Kooperationsprojekte oder Junge VHS gehören. Höcke fungiert weiterhin als stellvertretender Volkshochschulleiter.In den vergangenen Monaten gab es immer wieder interne Kritik an Höcke, auch unsere Redaktion hatte entsprechende Hinweise erhalten. Ist das der eigentliche Grund für die Neuorganisation?Herzog verneint das. Die Neuorganisatin sei notwendig, weil es Umfang und Angebotsprofil der VHS verlangten. Die Kritik an Höcke habe sich im übrigen nicht auf seine Fachkompetenz bezogen. Es sei um interne Auseinandersetzungen gegangen.Hat bei der Neuorganisation die Kritik dennoch eine Rolle gespielt? Herzog: »Wenn die Stadtverwaltung oder ich Aufgaben neu verteilen, orientieren wir uns stets an den Stärken der Mitarbeiter.« Das gelte auch für Höcke. Sowohl bei der Sachbearbeitung als auch in der Projektarbeit kämen ihm seine bisherigen Tätigkeiten und Erfahrung zugute. Nicht zuletzt sei es Höcke 2016 gelungen, das Defizit der VHS zu senken - trotz zusätzlicher Personalkosten.Herzog unterstreicht denn auch: Alle zuständigen Gremien, speziell Politik und Personalrat, sowie alle Beteiligten und Mitarbeiter innerhalb der VHS seien frühzeitig über die Pläne informiert worden und damit einverstanden gewesen.Höcke, promovierter Germanist, hatte die Leitung der Aschaffenburger VHS am 1. November 2013 übernommen. Zuvor hatte er unter anderem als Lehrbeauftragter an der Uni Mainz, an mehreren Volkshochschulen sowie im russischen St. Petersburg gearbeitet. Zuletzt war der heute 53-Jährige an der VHS Wilhelmshaven für die Bereiche Kultur, Studienreisen, Deutsch als Fremdsprache sowie junge VHS zuständig.Die Stelle der Gesamtleitung wird jetzt ausgeschrieben, kündigte Herzog an. Die Überleitung der alten in die neue Organisationsstruktur ist jedoch schon mit Jahresbeginn angelaufen.Dabei setzt Herzog einmal mehr auf bewährte Mitstreiter früherer Rathauszeiten. Für die Koordination der Flüchtlingsaufnahme hatte er den ehemaligen Ordnungsamtsleiter Eckhard Raupach an Land gezogen. Für die kommissarische Gesamtleitung der VHS ist es der ehemalige Bauordnungsamtsleiter Bruno Geißel.