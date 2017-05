»Feuer« im Abenteuerland: Mehrere Kinder vermisst

Übung: Feuerwehren proben Ernstfall in Elsenfeld

Elsenfeld Sonntag, 14.05.2017 - 13:45 Uhr

»Feu­er im Kin­der­gar­ten „A­benteu­er­lan­d“ –- meh­re­re Kin­der ver­mis­st“«: Die­ses Sch­re­ckenss­ze­na­rio hat sich am Sams­ta­gnach­mit­tag ei­nem Großauf­ge­bot von über 70 Ein­satz­kräf­ten in in El­sen­feld ge­bo­ten. Zum Glück war al­les nur Schau - die Feu­er­wehr­leu­te und Rot­k­reuz­hel­fer prob­ten le­dig­lich den Ernst­fall.