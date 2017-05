Kleinwallstadt sucht Standorte für Ladesäulen für Elektroautos

Neues Angebot vom Bayernwerk

Kleinwallstadt Sonntag, 14.05.2017 - 10:20 Uhr

Nach­dem im Markt­ge­mein­de­rat die In­stal­la­ti­on von La­de­säu­len für Elek­tro­au­tos in Klein­wall­stadt grund­sätz­lich be­sch­los­sen war, be­fass­te sich jüngst der Fi­nanz­aus­schuss mit die­sem The­ma. Für die­se Maß­nah­me sind im Haus­halt 5000 Eu­ro ein­ge­plant.

Die Bayernwerk AG hatte 2016 der Gemeinde angeboten, Ladesäulen für jährlich 3960 Euro netto zu pachten. Dieses Angebot wurde seinerzeit als zu teuer abgelehnt. Jetzt hat das Bayernwerk das Angebot modifiziert. Die Säulen sollen nicht mehr gemietet, sondern von der Gemeinde gekauft werden. Der Markt hat zwei Standorte vorgeschlagen: die Parkplätze an der Wallstraße und der Bereich Wallstadthalle. Mittlerweile liegt von der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen ein Zuwendungsbescheid mit konkreten Aussagen vor, so dass die Standorte diskutiert werden konnten.

Entscheidend ist auch die Ladekapazität. Bei der vom Bayernwerk zugrunde gelegten Kapazität von 22 kW erschien einigen Mitgliedern die Ladezeit von bis zu sechs Stunden als zu lang. Es gab Überlegungen im Gremium, Schnellladegeräte mit bis zu 50 kW Leistung zu installieren. Achim Albert (CSU) gab zu bedenken, dass dann die Geräte mit kleineren Fahrzeugen nicht kompatibel seien. Außerdem kosten diese leistungsstarken Ladestationen über 13 000 Euro und kämen schon deshalb nicht in Betracht. Bei kleineren Fahrzeugen liegt die Ladezeit je nach Batteriekapazität bei 1,5 bis 4,5 Stunden. Für ihn reiche die angebotene Leistung daher durchaus aus.

Als weitere Standorte wurden der Parkplatz an der Trafostation im Bereich Schulsportplatz sowie das Areal am Bahnhof vorgeschlagen. Letzterer Standort wurde als geeignet angesehen, obwohl dann im Rahmen der beabsichtigten Bahnquerung für Fußgänger die Parkplätze auf der anderen Seite der Bahnlinie vorgesehen sind. Der Standort an der Trafostation hat den Vorteil, dass hier die Anschlusskosten am niedrigsten sind. Einstimmig beschloss das Gremium, weitere Informationen zu diesen Standorten sowie über die Ladezeiten einzuholen und das Thema in der nächsten Sitzung erneut zu beraten. Christel Ney