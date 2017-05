Peugeot brennt komplett aus - Wohl technischer Defekt als Ursache

Niedernberg Freitag, 12.05.2017 - 20:35 Uhr

Ein tech­ni­scher De­fekt könn­te die Ur­sa­che für ei­nen Brand auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Nie­dern­berg und Großwall­stadt ge­we­sen sein. Ein Peu­geot brann­te dort in der Nacht zum Frei­tag kom­p­lett aus.

Gegen 0.20 Uhr war der Peugeot-Fahrer in Richtung Großwallstadt unterwegs. Kurz vor dem Kreisel zum Waldweg bemerkten er und seine Mitfahrerin Rauchgeruch und hielten auf einem Seitenweg an. Die beiden Insassen stellten dann Flammen im Motorraum fest.

Als die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, hatte das Feuer bereits auf den Innenraum übergegriffen: Das Fahrzeug brannte lichterloh.

Schnell konnten die Wehrleute den Brand unter Kontrolle bringen und ablöschen. Von dem Peugeot blieb allerdings am Ende dann nur ein völlig ausgebranntes Fahrzeuggerippe übrig.

Ralf Hettler/Foto: Ralf Hettler