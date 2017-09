»Als Wähler sollte man das Wohl aller Bürger im Blick haben«

Das Ratsbegehren setzt sich dafür ein, dass auf der Rosshofhöhe keine Windkraftanlagen gebaut werden sollen – hierüber können wahlberechtigte Großheubacher am 24. September abstimmen. Das Begehren, welches der Gemeinderat mit zehn zu fünf Stimmen befürwortete, soll den bereits gefassten Gemeinderatsbeschluss, keine Windräder auf dem Rosshof zu bauen, nochmals unterstützen.Zu den Argumenten, welche die Köpfe hinter dem Ratsbegehren gegen den Bau von Anlagen anführen, gehört beispielsweise die Tatsache, dass die 10-H-Regelung (der Abstand eines Windrads zur nächstgelegenen Wohnbebauung muss mindestens das Zehnfache seiner Höhe sein) in Bezug auf die Weiler Rosshof und Klotzenhof sowie die Nachbarkommune Röllbach nicht eingehalten werde. Auch der Eingriff in das Landschaftsbild und der womöglich nicht ertragreiche Standort Rosshof sprechen laut Ratsbegehren gegen die Ansiedlung. Darüber hinaus wird auf den Schutz von Mensch und Tier verwiesen: Eiswurf durch Windräder, der oft diskutierte Infraschall sowie eine mögliche Gefahr für Vögel und Fledermäuse durch die Rotorblätter.»Wir haben das Ratsbegehren auf den Weg gebracht, weil der Bürgerentscheid der unter anderem von einigen Gemeinderäten gegründeten Bürgerinitiative dem mehrheitlichen Beschluss des Marktgemeinderats, den Bau von Windkraftanlagen auf den Rosshofhöhen abzulehnen, entgegensteht. Daher wollten wir als die Initiatoren des Ratsbegehrens, dass der Gemeinderat seine Sichtweise und Entscheidung den Bürgern als alternative Fragestellung zum Bürgerbegehren der Bürgerinitiative gegenüberstellt«, erläutert Winter die Beweggründe.In Bezug auf die Abstimmung am Sonntag fasst er zusammen: »Die Bürgerinnen und Bürger von Rosshof und Klotzenhof wollen die Windräder nicht vor ihrer Haustüre haben; sie würden die negativen Auswirkungen eines Windparks alleine tragen. Fast alle anderen Großheubacher können von ihrer Wohnung aus die Windräder nicht sehen und vermutlich auch nicht hören. Als Wähler sollte man aber, wie als Gemeinderatsmitglied, das Wohl aller Bürger im Blick haben. Daher wünsche ich mir, dass die Großheubacher für alle Großheubacher entscheiden und den Windpark auf der Rosshofhöhe ablehnen.« mab