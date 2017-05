13 bunte Isettas begeistern Passanten am Miltenberger Schnatterloch

Miltenberg Sonntag, 14.05.2017 - 20:40 Uhr

Was für ein Fo­to­mo­tiv für Tou­ris­ten und ein­hei­mi­sche Pas­san­ten: 13 bun­te BMW-Iset­tas ha­ben am Sams­tag­mit­tag auf dem Mil­ten­ber­ger Markt­platz ein tol­les Bild ab­ge­ge­ben. Sch­nell bil­de­ten sich Men­schen­trau­ben um die Zwer­g­li­mou­si­nen, und die Fah­rer stan­den ger­ne Re­de und Ant­wort.

Mit Originalzubehör wie Radio, selbst gestricktem Klopapier-Überzug und Verbandskasten aus den 50er-Jahren begeisterte Isetta-Fan Hans Kraft aus Altenbuch ein Pärchen, das sogar in dem knubbeligen Gefährt Platz nehmen durfte. Für eine andere Passantin war es kaum vorstellbar, dass man in den Wägelchen tatsächlich lange Strecken fahren konnte und kann.

Jedes Jahr im Mai machen die Isetta-Freunde Rhein-Main eine Ausfahrt, die sie in diesem Jahr unter anderem nach Miltenberg führte. Drei Tage war die Gruppe im Spessart und im Aschaffenburger Raum unterwegs und legten rund 300 Kilometer zurück - ausschließlich auf Landstraßen. Während einer Betriebsbesichtigung bei Pirelli in Breuberg konnten Mitarbeiter einem der Isetta-Fahrer sogar beim Problem mit einer fehlenden Antriebsschraube helfen.

Die Produktion der Mini-BMWs retteten den Autokonzern in den 50er-Jahren vor der Pleite. Die Isetta mit nur einem einzigen Zylinder gab es damals mit 12 oder 13 PS. Sie wiegt 350 Kilogramm und schafft 85 Kilometer pro Stunde. Damals kostete sie 2550 Mark. Heute müssen Liebhaber für so ein Fahrzeug zwischen 15 000 und 30 000 Euro hinblättern.

Anja Keilbach/Foto: Anja Keilbach