Pferdeprozession zieht zu Ehren St. Gangolfs durch Amorbach

Amorbach Sonntag, 14.05.2017 - 20:40 Uhr

70 Rei­ter und Pfer­de so­wie sie­ben Ge­span­ne ha­ben am Sonn­tag am tra­di­tio­nel­len St. Gan­golfs­ritt in Amor­bach teil­ge­nom­men. St. Gan­golf ist der ers­te Kir­chen­pa­tron der ka­tho­li­schen Pfar­rei in der Ba­rock­stadt. Den Auf­takt des Fest­tags bil­de­te um 10 Uhr ein Got­tes­di­enst in der Stadtp­farr­kir­che, den Pfar­rer Chris­ti­an Wöb­er ze­le­brier­te.

In seinem Grußwort zur Prozession am Nachmittag erinnerte Bürgermeister Peter Schmitt an die vielen Wallfahrten und Flurprozessionen, die in der Vergangenheit entstanden waren, um den Segen des Himmels für sich und die Felder zu erbitten. Die Stadtkapelle begleitete den Tross vom Schlossplatz durch die Innenstadt zur Kapelle Amorsbrunn, wo Reiter, Pferde und Gespanne gesegnet wurden und die Stallplakette erhielten.

Peter Schmitt hatte zuvor auf die Geschichte und das Leben des Heiligen Gangolfs und das Patrozinium hingewiesen. Gerade deshalb wolle man die anhaltende Traditionsverbundenheit und den tief verwurzelten Glauben fortsetzen, der von den Benediktinermönchen nach Amorbach gebracht wurde. Er wünschte, dass von den Gebeten an diesem Tag Kraft für den Alltag ausgehen möge. Gemeinsam mit den Pfarrern Christian Wöber und Michael Etzel, Dekan Michael Prokschi und Kaplan Francis Rayadas sprachen die Teilnehmer das Schlussgebet und erhielten den Segen.

Franz Miltenberger/Foto: Franz Miltenberger