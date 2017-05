Wenn der Hühnerwecker kräht

Liederabend: Männerchor Rüdenau und Gäste besingen (nicht nur) den Frühling

Rüdenau Sonntag, 14.05.2017 - 13:45 Uhr

Ei­nen »bun­ten Me­lo­di­en­strauß« hat­te der Män­ner­chor des Ge­sang­ve­r­eins Rü­denau für sei­nen all­jähr­li­chen Lie­der­a­bend ver­spro­chen - und die­ser stell­te sich als recht üp­pig her­aus. Die mu­si­ka­li­schen Blü­ten wur­den auch von Gast­c­hö­ren aus St­reit, Großh­eu­bach und Großost­heim bei­ge­tra­gen, die der Ein­la­dung der Rü­de­nau­er ge­folgt wa­ren.