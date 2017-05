Christamaria Beckmann ist 90 Jahre alt

Archäologin hat in Miltenberg gegraben

Miltenberg Sonntag, 14.05.2017 - 10:10 Uhr

Am Frei­tag, 12. Mai, hat Chri­sta­ma­ria Beck­mann in Fried­richs­dorf im Tau­nus ih­ren 90. Ge­burts­tag gefeiert. Die gebürtige Hamburgerin, promovierte Archäologin und Historikerin und Miltenberger Kulturpreisträgerin hat zusammen mit ihrem verstorbenen Mann Bernhard ab 1970 die Grabungen zur römischen Geschichte von Miltenberg geleitet.



Christamaria Beckmann hatte an den Universitäten Hamburg und Köln Vor- und Frühgeschichte, Germanistik, Geschichte und Ethnologie. Ihr eigentliches Fachgebiet sollte aber die Archäologie werden und sie promovierte 1967 in Köln mit einer Arbeit über den Schmuck der Germanen während der Römischen Kaiserzeit.

In den fünf Miltenberger Grabungskampagnen bis 1976 haben Christamaria und Bernhard Beckmann nicht nur ganz wesentliche, neue Erkenntnisse über die Römerzeit am südwestlichen Untermain erarbeitet, sondern zum ersten Mal genauere Informationen über die im 13. Jahrhundert verschwundenen Stadt Walehusen liefern können, die als Vorläufersiedlung zur Stadt Miltenberg gelten muss. Seit der Zeit der Grabungen hat die Forscherin zur Stadt Miltenberg und ihren Bürgern »besondere Beziehungen« aufgebaut. Sie und ihr Mann haben sich von Anfang an nicht nur um die eigenen Forschungen gekümmert, sondern auch dafür gesorgt, dass die Miltenberger Bürger über deren Ergebnisse informiert wurden.

Gemeinsam mit ihrem Mann war Christamaria Beckmann auch lange Zeit Mitglied im Kuratorium des Förderkreises Historisches Miltenberg und im Beirat der Freunde des Miltenberger Museums. Wilhelm Otto Keller