Klavierwerke von Brahms, Schumann, Liszt und Beethoven

Benefizkonzert: Eintrittsgeld für »Save the Children«

Miltenberg Sonntag, 14.05.2017 - 09:40 Uhr

Am Sams­tag, 20. Mai wer­den um 19.30 Uhr im Bür­ger­saal des Al­ten Rat­hau­ses Mil­ten­berg Glanz­stü­cke der Kla­vier­li­te­ra­tur des 19. Jahr­hun­derts zu hö­ren sein. Jo­han­nes Se­bas­ti­an Ber­nard, Leh­rer an der Mu­sik­hoch­schu­le Würz­burg, zählt nach Ur­tei­len von Kri­ti­kern und Kol­le­gen zu den »in­ter­es­san­tes­ten und ei­gen­wil­ligs­ten Pia­nis­ten sei­ner Ge­ne­ra­ti­on«.

Bernard wird unter anderem eine Brahms-Ballade, eine Schumann-Romanze und Beethovens Sonate Nr.23 in f-Moll mit seinem »einzigartigen, unverwechselbaren Klang« - so ein Kritiker - interpretiert. Anspruchsvolle Musikfreunde dürfen sich im zweiten Teil auf Franz Liszts Klaviersonate in h-Moll freuen, eines der wichtigsten und technisch anspruchsvollsten Stücke der Romantik.

Der Musiker verzichtet bei diesem Konzert auf sein gesamtes Honorar, so dass der Erlös vollständig an »Save the Children« gespendet werden kann. Diese größte Kinderrechtsorganisation der Welt setzt sich in 120 Ländern für die Rechte der Kinder ein und überstützt Projekte für Kinder in Not. Bei Bürgermeister Helmut Demel stieß Bernards Plan auf offene Ohren und die Stadt sagte sofort ihre Unterstützung. hlin

bKarten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 18 Euro in der Tourist Information Miltenberg, Tel. 0 93 71 / 40 41 19, oder für 20 Euro an der Abendkasse.