Amend, Dali und Pele

Randnotizen von Ralph Bauer

Altenbuch Freitag, 12.05.2017 - 17:04 Uhr

Der Staat bin ich. Dieser Satz wird dem Sonnenkönig Ludwig XIV. zugeschrieben. Nun regierte der bekanntlich im Frankreich der postrevolutionären Zeit.

Kritiker von Andreas Amend behaupten, er sei so eine Art Südspessartkönig. Jedenfalls tritt der Bürgermeister von Altenbuch nach deren Meinung ähnlich beherrschend auf. Was ihm den Vorwurf einbringt, sich vom Gemeinderat nur noch seine Entscheidungen abnicken zu lassen. Und zu klagen, wenn die Räte mal nicht so abstimmen, wie er es will. Was Gemeinderat Matthias Rippl in der Debatte um die Bürgerbefragung zum Nationalpark so auf den Punkt brachte: »Dann soll einer hier oben bestimmen und alle anderen die Fresse halten.«

So ähnlich durfte wohl auch die Denke Ludwigs gewesen sein, der – wie üblich für Könige und Kaiser – von sich mit der Formel »Wir, König von Frankreich« sprach, dem sogenannten Pluralis Majestatis. Amend ist davon noch weit weg, aber auch er hat eine sprachliche Eigenheit. Er pflegt nicht zu sagen »Ich habe mit dem Planer gesprochen« sondern »Der Amend hat mit dem Planer gesprochen.«

Psychologisches Phänomen

Nun könnten Spötter behaupten, dies zeige, dass er manchmal neben sich steht. Psychologisch ist das Phänomen aber durchaus interessant. und trägt den hübschen Namen Illeismus. Von sich selbst in der dritten Person haben angeblich auch der Künstler Salvador Dali geredet und die Fußball-Legende Pele. Warum tut jemand so etwas? Eine eindeutige Antwort darauf bleiben einschlägige Quellen im Internet schuldig. Die Ansätze bewegen sich zwischen narzisstischer Persönlichkeit, Steckengeblieben in einer kindlichen Entwicklungsstufe, Distanzierung von sich selbst bis schlicht hin zu Genialität.

Für Letzteres könnte die Maßnahme sprechen, mit der Amend verhindern will, dass bei der Bürgerbefragung gefälschte Stimmzettel in Umlauf kommen. Er hat diese farbig gestaltet, um nach eigener Aussage auszuschließen, dass jemand die einfach auf den Kopierer legt und Duplikate macht. Da sind wir mal gespannt, wann sich bis Altenbuch die Erfindung des Farbkopierers herumspricht...