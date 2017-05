Bereitschaftspraxis zieht um

System umgestellt



H. LINDUSCHKA UND G. KÜMMEL

Hintergrund: Was ist ein hausärztlicher Notfall Patienten sollten die hausärztliche Bereitschaftspraxis in Erlenbach aufsuchen, wenn sie ernsthafte Beschwerden haben, die ein Verschieben des Besuchs bis zur nächsten regulären Sprechstunde des Hausarztes nicht zulassen. Dazu gehören zum Beispiel Zeckenbisse, kleinere Wunden, Infekte, stärkere Schmerzen, dringende Verordnungen oder das Verabreichen von Injektionen oder Infusionen, eventuell auch notwendige Impfungen.

Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag von 17 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 9 bis 13 und 15 bis 19 Uhr. Während der Dienstzeiten ist ein vorheriger Anruf nicht notwendig. Außerhalb der Sprechzeiten sollte der ärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 kontaktiert werden. In lebensbedrohlichen Notfällen ist immer sofort den Notarzt oder Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 zu rufen. (hlin/bal)

Seit dem 12. Januar ist die Bereitschaftspraxis am Krankenhaus Erlenbach außerhalb der Sprechstunden der niedergelassenen Allgemeinmediziner Anlaufstation für alle hausärztlichen Notfälle aus dem gesamten Landkreis Miltenberg. Dafür nutzten die diensthabenden Ärzte Mittwoch nachmittags, samstags, an Sonn- und Feiertagen die Räume des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) an der Helios-Klinik direkt neben dem Haupteingang.Die Bereitschaftspraxis besteht schon seit April 2015, war aber bis Jahresbeginn nur für den nördlichen Landkreis zuständig. Im Südlandkreis versorgten bis zur Umstellung durch die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) die Hausärzte die Notfallpatienten im Wechseldienst in ihren eigenen Praxen.Lange hatten die Gemeinden der Odenwaldallianz und viele Bürger im Südlandkreis für die Einrichtung einer zweite Bereitschaftspraxis in Miltenberg gekämpft (wir berichteten), waren aber an der Kassenärztlichen Vereinigung gescheitert. Die beharrte auf dem Krankenhaus Erlenbach als einzigem Standort.Diese endgültige Entscheidung gab nun der Firma Maindoc als Betreiber der Erlenbacher Praxis den Anstoß, gemeinsam mit der Geschäftsführung der Helios-Klinik nach größeren und leistungsfähigeren Räumen zu suchen. Die Doppelnutzung der MVZ-Räume hatte zusätzlichen organisatorischen Aufwand mit sich gebracht, erläutert Maindoc-Geschäftsführer Reinfried Galmbacher. Zudem werde durch die Verlegung auch der Haupteingang der Klinik entlastet.In den Räumen der ehemaligen Dialysestation finden Ärzte und Patienten nun ein Raumangebot vor, das mit zwei Sprechzimmern, einem kleinen Labor, einem Wartezimmer, einem Raum mit zwei Infusionsplätzen und einem Sozialraum rund um den Empfang eine möglichst stressfreie Atmosphäre und eine noch effektivere Untersuchung und Erstbehandlung sichere, so Galmbacher. Der Zugang zur neuen Bereitschaftspraxis von der Robert-Koch-Straße ist beschildert. Es gibt auch Parkplätze direkt am Eingang. Sollten die belegt sein, können Patienten auf die allgemeinen Besucherparkplätze ausweichen.Reinfried Galmbacher nennt nach den bisherigen Erfahrungen die Bereitschaftspraxis von Maindoc »alles in allem ein Erfolgsmodell«. Dass die niedergelassenen Ärzte aus dem Landkreis Miltenberg, aus Großostheim und aus Dammbach ihren ärztlichen Notdienst am Krankenhaus und nicht mehr in der eigenen Praxis leisten, habe viele Vorteile: IT-Technik mache es möglich, eigene Patienten sofort im eigenen Computersystem zu bearbeiten, auf Vorbefunde zurückzugreifen und auch die Abrechnungsdaten fertigzustellen.Bisher versorgten die Mediziner laut Maindoc mehr als 10 000 Patienten in der Bereitschaftspraxis. Sie nähten kleinere Wunden, behandelten grippale Infekte, Durchfälle und Erbrechen und linderten Schmerzen. Unklare Beschwerden werden in Zusammenarbeit mit den Fachärzten im Krankenhaus abgeklärt, um dann die richtige Therapie einleiten zu können - sei es ambulant oder stationär im Krankenhaus. Dieser kurze Weg habe sich durch den Umzug innerhalb der Klinik nicht verlängert, erläutert Galmbacher.Auch für die Ärzte ist nach Aussage des Maindoc-Chefs der Dienst leichter geworden. Früher mussten sie die Patienten in der Praxis und auch zu Hause versorgen, nun können sie sich auf die Patienten in der Praxis konzentrieren, da ein eigener Hausbesuchsdienst parallel die bettlägerigen Patienten aufsuchen kann. Ganz wichtig, um in Zukunft die Region für junge niedergelassene Ärzte attraktiv zu machen.