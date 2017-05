140 junge Mountainbiker aus ganz Bayern auf Tour rund um Himmelthal

Anfeuerungsrufe

Psychisch stabilisieren

Jennifer Kraus

Hintergrund: Planung und Anlage der Bike-Route Die Planung der Mountainbikestrecke begann im Dezember 2015 mit der Kontrolle des ins Auge gefassten Waldhangs zusammen mit Förster Josef Fischer. Nachdem einige instabile Bäume gefällt waren, legten die Himmelthaler, darunter auch etliche Schüler, gemeinsam in gut zwei Monaten mit jeweils 10 bis 15 Wochenstunden bis zum Frühjahr 2016 die Strecke an. Ein großes Hindernis stellten die wuchernden Brombeerhecken auf dem alten, wiederbelebten Waldweg dar. Für die nun gestiegene Teilnehmeranzahl wurde die verwinkelte und technisch anspruchsvolle Route im Vergleich zum Vorjahr erweitert. (Jennifer Kraus)

Als eine der 119 offiziellen Bike-Pool-Schulen Bayerns verfügen die Himmelthaler über speziell ausgebildete Mitarbeiter und die notwendige Ausrüstung. Der Herausforderung des dreistündigen Staffelrennnens konnten sich die Schüler gemeinsam mit einer Lehrkraft stellen und in Dreier- oder Fünfergruppen antreten. Dazu machte sich jeweils ein Mitglied auf die etwa eineinhalb Kilometer lange Piste auf den Weg. Wie viele Runden je Durchlauf jeder fuhr, oblag der jeweiligen Teamtaktik. Als Hauptpreis winkte ein BMX-Rad. Zudem gab es Urkunden für die schnellsten und meisten Runden. Auf eine weitere Wertung, etwa unterteilt nach Altersklassen, wurde bewusst verzichtet.Nach dem Startschuss durch den Schirmherrn, Landrat Jens Marco Scherf, rutschten die ersten Reifen bei herrlichem Sonnenschein durch die Kurven und über die Schotterpiste. Ob die schmale steile Anhöhe hoch oder über Wurzeln und Steine wieder runter, am Wegrand spornten die Organisatoren mit lauten Zurufen, Rasseln oder bunt gestalteten Plakaten die Fahrer an.Einrichtungsleiter Dietmar Gärtner sieht noch Potenzial für weitere 100 zusätzliche Sportler des alljährlichen Ereignisses. Als Förderzentrum mit Schwerpunkt emotionaler und sozialer Entwicklung gehöre das Fahrrad als Instrument zum Unterrichts- und Freizeitangebot. Viel wichtiger sei aber das Drumherum, der Alltag und die Selbstständigkeit, erklärt Leib. So entscheide ein Leistungstest auf dem Ergometer über die Aufnahme zum Radsport, der viel Disziplin, Durchhaltevermögen und Eifer erfordere. Auch bei Regen oder Kälte trainieren die Jugendlichen bis zu drei Stunden pro Woche.Neben dem sportlichen Aspekt zählt Gärtner aber auch die Ernährung, die Wartung des Materials, die Körperpflege und das gemeinsame Frühstück vor Beginn der Fahrt zu den wichtigen positive Erfahrungen, die den jungen Leuten zu psychischer Stabilität verhelfen sollen.Die Idee und das Konzept zur Himmelthaler Mountainbiketour hatte Sigi Leib - der stellvertretende Tagesstättenleiter ist seit Jahren eng mit dem Fahrradsport verbunden. Er betont die Ernsthaftigkeit der Veranstaltung, die durch das Mitfahren der Lehrer gewährleistet sei, und die vielen Möglichkeiten des Konzeptes. So könnten durch die Teamgröße Stärken variiert und Belastungen gesteuert werden und die Fahrerteams sich altersunabhängig zusammenstellen. Die Teamfähigkeit, sich auf andere einzulassen und zu verlassen, sah Landrat Scherf als einen weiteren wichtigen Aspekt des Rennens.