Leerstände gezielt aufkaufen

Kostenfreie Beratung möglich

Barbara Schmidt

Hintergrund: Spagat zwischen Altbau und Neuem »Erhaltenswertes Mönchberg« heißt das Schlagwort beim markanten Sandsteinbau des Alten Postamts neben dem Rathaus, der entkernt und dann zwei 80 Quadratmeter große Wohnungen mit modernem Wohnkomfort aufnehmen wird - bezugsfertig bis Frühjahr 2018. »Hier soll der Spagat zwischen Altbau und Neuem gelingen und Familien in den Altort locken«, so Brück. Interessenten gebe es bereits.

Mit »Lebenswertes Mönchberg« macht eine Tafel in der Kreuzgasse auf das Projekt »Wohnen am Pfarrgarten« aufmerksam, das eher die ältere Generation anspricht. Die leeren, verschachtelt gebauten und nicht mehr sanierungsfähigen Häuser 1, 3 und 5 hat das KU auf Abbruch gekauft. Auf der 1000 Quadratmeter großen Fläche wird ein Haus mit sechs barrierefreien, 50 bis 60 Quadratmeter großen Wohnungen errichtet. (B.S.)

Als selbstständige Tochter der Gemeinde und Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) kann das KU der Mutter Aufgaben der Daseinsvorsorge abnehmen und ein bisschen flexibler agieren als sie - beispielsweise bei Auftragsvergaben. Investitionen werden unabhängig vom Gemeindehaushalt abgewickelt. Dass sich »der Nachwuchs« nicht übernimmt, darauf passen die Ratsmitglieder als KU-Verwaltungsräte schon auf, und Stefan Brück ist Vorstand und Gemeindekämmerer in Personalunion.Bei einem Pressetermin im Alten Rathaus stellte er das KU- Ziel »Revitalisierung des Altorts« vor, das unter anderem mit dem gezielten Aufkauf von Leerständen erreicht werden soll, die entweder umgestaltet oder ersetzt werden - durch Neubauten, eventuell aber auch durch Freiflächen, die zur Attraktivität eines Ortskerns beitragen können. Brück führte dann zu den zwei Plätzen, an denen die ersten großen Schritte dazu getan werden (siehe »Hintergrund«).Das Konzept für die neue Entwicklung des Areals stammt von Städteplaner Rainer Tropp (Aschaffenburg), der Mönchberg schon seit langem in der Altortsanierung begleitet. Er war beim Rundgang dabei, ebenso wie Architekt Bertwin Kaufmann (Mönchberg), der bereits am Alten Postamt tätig ist und dem das KU auch am Pfarrgarten Planung und Bauleitung übertragen hat. Wenn alle Genehmigungen vorliegen, soll es im Sommer losgehen.Bereits im Mai 2016 hat der Gemeinderat ein Sechs-Punkte-Programm beschlossen, mit dem einem drohenden Veröden der Ortskerne in beiden Gemeindeteilen entgegengewirkt werden kann. Einen Teil davon soll das KU umsetzen. Die Allianz Spessartkraft arbeite an einem Förderprogramm als Anreiz für Hauseigentümer im Sanierungsgebiet, etwas zum Erhalt und zur Modernisierung ihrer Anwesen zu tun: Das berichtete Bürgermeister Thomas Zöller. Es soll dann möglichst in allen Mitgliedsgemeinden beschlossen werden. Er machte auch darauf aufmerksam, dass kostenfrei steuerliche und bauliche Beratung möglich sind.Letzteres übernimmt in Mönchberg Rainer Tropp, der sich seit 30 Jahren dem Thema Altortsanierung widmet. Er ist keiner, der dafür plädiert, alle alte Bausubstanz platt zu machen und durch Neubauten zu ersetzen. »Scheunen und Nebengebäude gehören zum Ortsbild«, mahnte er, »es lohnt sich, auch im Altort zu investieren. Ein gesunder Mix macht´s!«