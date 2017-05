Altes Schloss weiter erforschen und Ergebnisse erlebbar machen

Harald Rosmanitz vom Archäologischen Spessartprojekt möchte Keramikfunde im Bereich der beiden Burgen in einem gemeinsamen Forschungsprojekt weiter erkunden. Die Analyse von Keramikfunden sei der einzig gangbare Weg, archäologische Befunde zumindest grob zeitlich einzuordnen.Bianka Zürner würde die gefundenen Teile im Rahmen ihrer Masterarbeit analysieren. Die Gesamtkosten für das Projekt würden 6500 Euro betragen, der Anteil der Gemeinde Kleinwallstadt wäre etwa 2250 Euro.Das Gremium setzt jedoch andere Prioritäten. Durch verschiedene Grabungskampagnen sei das Alte Schloss bereits zum Teil erforscht, ohne dass für Besucher die Ergebnisse wirklich erlebbar seien. Lediglich eine Mauerfront sei sichtbar. Für Bürgermeister Thomas Köhler (CSU) haben weitere Grabungen zur Klärung der baulichen Situation mit den verschiedenen Toranlagen Vorrang. Diese können wie bisher unter Führung des Heimat- und Geschichtsvereins erledigt werden und würden eine bessere bildliche Darstellung der Anlage ermöglichen.Ludwig Seuffert (FWG) möchte die Ergebnisse dann für die Bevölkerung zusammenfassen und im Ort präsentieren, unter anderem in der Zehntscheune. Einstimmig wurde schließlich beschlossen, dass die Grabung zum Klären der Torsituation in Angriff genommen wird und die Forschungsergebnisse besser präsentiert werden. Christel NeyLesen Sie auch: Kleinwallstadt sucht Standorte für Ladesäulen für Elektroautos