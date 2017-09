Michael Schüßler wird Chef im Leidersbacher Rathaus

Unerwartete Überlegenheit

Auf gute Zusammenarbeit

Sabine Balleier

Für Schüßler kam das Ergebnis in der Deutlichkeit vollkommen unerwartet. »Wir haben einen Wahlkampf mit guten Themen geführt, aber dass die Entscheidung so deutlich ausfällt, hätte ich nicht gedacht«, sagte er. Der gelernte Energieelektroniker rang sichtlich um Fassung, als klar wurde, dass die Leidersbacher ihn zum neuen Chef im Rathaus gemacht hatten. »Ich freue mich, dass so viele Leute meinem Programm Leidersbach 5000+ zugestimmt und mir den Auftrag erteilt haben, in den nächsten sechs Jahren für die Gemeinde zu arbeiten«, erklärte er.Erster Gratulant, nachdem um 21.07 Uhr das vorläufige Endergebnis vorlag, war Gegenkandidat Robert Bauer. Er bedankte sich für den fairen Wahlkampf und wünschte dem künftigen Bürgermeister eine gute Hand für seine neue Aufgabe. »Das Ergebnis ist klar«, konstatierte Bauer gegenüber diesem Medienhaus. »Die Bürger haben entschieden, und das respektiere ich.« Er sei zwar enttäuscht, habe aber immer gesagt, er werde das tun, was die Bürger wünschen. Direkt im Anschluss an die Bekanntgabe des Ergebnisses verließ Bauer das Rathaus, wo kurz darauf die Sektkorken knallten.»Ich bin überwältigt«, erklärte Schüßler, als er mit zahlreichen Gratulanten, darunter auch Landrat Jens Marco Scherf, auf den Erfolg anstieß. »Ich freue mich darauf, für diese Gemeinde zu arbeiten.« Der 32-Jährige hat nach einem anstrengenden Wahlkampf nur wenig Zeit zum Verschnaufen: Schon am Donnerstag wird er sein neues Büro im ersten Stock des Rathauses beziehen.Verbindliche Worte fand Michael Schüßler für den Zweiten Bürgermeister Matthias Wolf (CSU). Er war von seiner Partei nicht zur Wahl aufgestellt worden und anschließend mit der Gründung einer eigenen Wahlliste für eine parteiunabhängige Kandidatur gescheitert. Dieser Rückschlag hatte Wolf schwer getroffen. »Denk dran, es geht immer nur um die Gemeinde«, gab Schüßler seinem künftigen Stellvertreter mit auf den Weg. »Und ich denke, wir drei, Ernst [Schulten, d. Red.], Du und ich, wir werden richtig gute Arbeit machen.«Insgesamt 3728 Leidersbacher waren am Sonntag an die Urnen gerufen. 2978 von ihnen gaben einen Wahlzettel für den Bürgermeister ab; das entspricht einer Wahlbeteiligung von 79,88 Prozent. Als relativ hoch bewertete Wahlleiter Robert Reichert die Zahl der ungültigen Stimmen: 289 Wähler kennzeichneten den Zettel nicht korrekt. Das bedeutet: Jeder zehnte traf keine Entscheidung für einen der beiden Kandidaten.Für Verzögerungen bei der Auszählung hatte eine Panne im Wahllokal in Ebersbach gesorgt: Beim Durchgeben der Ergebnisse für die Bundestagswahl traten Ungereimtheiten zutage. Die Wahlhelfer mussten die Stimmzettel noch einmal von vorne durchgehen. Dennoch stand das Ergebnis nur wenig später als erwartet fest.