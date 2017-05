Mit Fantasie durch Zeiten und Kulturen

Fünf Zimmer als Stationen



Schöne Inszenierungen



Sanierung der Villa beginnt



Eine Wochen lang hatten Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren unter der Anleitung der Gestalt- und Theaterpädagogin Iréne Greiner und der Theaterpädagogin und Schauspielerin Sonja Hilsenbeck kleine Szenen erarbeitet und eingeübt, die sie nun stolz und mit spürbarer Spielfreude präsentierten.In fünf Stationen zauberten die jungen Akteure das Schloss mit der kranken Prinzessin, die afrikanische Wüste mit spannenden Abenteuern, die Metropole Shanghai mit ihrem orientalischen Charme, die rauen Höhen des Himalaya und das Schiff bei der Rückreise nach Europa in die Villa. In allen fünf Zimmern drängten sich die Zuschauer. Unter ihnen waren viele Eltern und Großeltern, aber auch viele jugendliche Theaterfreunde, die alle am Ende mit kleinen, farbigen Sternen die Spielgruppe auswählten, die sie am meisten überzeugt hatte.Wer es an diesem Tag auf eine der kleinen Bühnen geschafft hatte, konnte sich schon als Sieger fühlen: Vier Klassen aus der Grundschule Mudau, zwei aus der Grundschule Schloßau, zwei aus der Grundschule und drei aus der Mittelschule Amorbach, fünf aus der Realschule und eine Theatergruppe aus dem Gymnasium machten den Besuchern viel Spaß und ernteten lebhaften Beifall.Die Sechsjährigen aus Mudau klagten über die Krankheit der Prinzessin: »Wir wollten doch feiern.« Aber es gab ja den heilkundigen Zwerg, der die Rettung brachte. Als die Vierklässer aus Mudau ihre Fassung der »kranken Prinzessin« spielten, war deutlich zu spüren, dass ein zehnjähriger Junge sich nicht mehr so ganz unbefangen über die Hand der Prinzessin als Lohn freut wie der Zwergendarsteller aus der ersten Klasse. Eine schöne Inszenierung in wunderbaren Kostümen boten die Mädchen aus der sechsten Klasse der Realschule, als sie eine elegante Prinzessin auf dem Weg durch die Wüste zuerst von Räubern überfallen ließen und sie dann mit viel Elan retteten.Zugegeben: Der Platz für die vielen Zuschauer war in den kleinen »Theatern« ein bisschen knapp. Aber dem Spaß tat das keinen Abbruch - im Gegenteil. Es war ein Fest der Fantasie und Kreativität, das in der Villa Derfflinger gefeiert wurde. Ein ideale Abrundung schufen 13 Mädchen und zwei Jungen des P-Seminars »Flüchtlinge und Integration« des Karl-Ernst-Gymnasiums, die zusammen mit Frauen aus Syrien landestypische Snacks anboten.Die Theaterreise durch Kulturen und Zeiten war ein gelungener Abschluss des interkulturellen Kreativprojekts und ein neues Beispiel dafür, welche Projekte unter dem Schirm der Joachim-und-Susanne-Susanne-Schulz-Stiftung in Amorbach und Mudau laufen. Diese nimmt nun die Generalsanierung der Villa in Angriff, die zur neuen Heimat der Adorno-Stipendiaten der Freien Internationalen Akademie (FIA) werden soll.bInformationen im Internet: