Mutiger Pfarrer kämpft gegen Nazihetze

Neues über das Leben und Wirken von August Wörner

Weilbach Sonntag, 14.05.2017 - 09:40 Uhr

Das Mot­to »Mut zur Ver­ant­wor­tung« des In­ter­na­tio­na­len Mu­se­ums­tags am 21. Mai nimmt der Hei­mat­ve­r­ein Weil­bach-Weck­bach zum An­lass, in ei­nem Vor­tag an ei­nen »mu­ti­gen Pfar­rer« zu er­in­nern. Der aus Gönz stam­men­de Geist­li­che Au­gust Wör­ner hat­te sich ge­gen an­ti­kirch­li­che Het­ze der Na­zis ge­wehrt und war von der Ge­sta­po in »Schutz­haft« ge­nom­men wor­den.