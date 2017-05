Nationalpark: Schlappe für Amend

Doppelte Kosten

Wahlhelfer gemeldet

Ralph Bauer

Gemeinderat in Kürze

Feuerwehrhaus: Laut Bürgermeister Andreas Amend (parteilos) lagen die Kosten bis Ende April bei rund 806 000 Euro. Die Gartenarbeiten im Außenbereich seien inzwischen fertig, hierzu habe die ausführende Firma Rodenfels aus Collenberg gut 576 Euro gespendet, der Obst- und Gartenbauverein nochmals 450 Euro. Somit blieben bei der Gemeinde von den Kosten in diesem Bereich noch rund 1200 Euro. Für die Küche habe die Kolpingfamilie 500 Euro gespendet, um Geschirr und Besteck kaufen zu können.



Breitband: Amend führte hierzu aus, dass die Arbeiten nach »kurzem Baustopp« weitergingen. Derzeit werde die hohe Bergstraße fertiggestellt, anschließend würde ein weiterer Trupp auf Wunsch der Hauseigentümer Direktanschlüsse installieren. Franz Hegmann (CSU) monierte, dass die Arbeiten teilweise nicht den Bauvorschriften entsprechend ausgeführt wurden, Markus Herrmann (Freie Wähler) fragte nach der Gewährleistung für den Gehweg und kritisierte den Standort eines Verteilerkastens. Der Bürgermeister sagte zu, all diese Kritikpunkte aufzunehmen und bei der Abnahme zu besprechen.



Bürgerhaus: Dafür erhält die Gemeinde auf Basis der eingereichten Unterlagen eine Förderung von fast 836 000 Euro. Einstimmig beschloss der Rat für den Bereich Heizung, an sieben Firmen eine Ausschreibung zu schicken. Nach Berechnungen des zuständigen Experten lasse sich die Heizlast mit einer Hackschnitzelheizung und entsprechender Dämmung reduzieren auf rund 60 kW/Quadratmeter. Die jetzige Ölheizung liege bei fast 460 kW. Bei der Dämmung soll nun auf Rat des Architekten statt Styropor Steinwolle verwendet werden, was Mehrkosten von 6000 Euro mit sich bringt. Dem stimmte der Gemeinderat aber einstimmig zu.



Ladestationen: Das Terminal für E-Bikes ist laut Amend am Mittwoch angekommen und soll binnen drei Wochen installiert werden. Klärungsbedarf sieht er noch, was die Herausgabe der notwendigen Ladekabel angeht. Hier nannte er als Beispiel den Chiemsee, wo neben der Station einige Schließfächer stehen, in denen die Kabel liegen. Die Kosten lägen aber bei rund 2000 Euro. Ralph Bauer

Somit muss die Gemeinde die bereits gedruckten DIN-A3-Plakate wieder einstampfen lassen, die ab Freitagmorgen an den Bushaltestellen, in örtlichen Geschäften und an der Kirche ausgehängt werden sollten. Was für den Bürgermeister nach eigenen Worten auch kein Problem ist. »Ich will das blitzsauber, nicht einmal den Anschein, dass der Amend da irgendwas macht«, sagte er. Er hatte den 21. Mai zusammen mit der Verwaltung als einzigen Abstimmungstag gewählt, weil dafür insgesamt sechs Wahlhelfer nötig sind und andererseits die Kosten zu hoch seien.Was Gemeinderat Franz Hegmann (CSU) nicht gelten lassen wollte – wie viele seiner Kollegen. Er verwies auf die Abstimmung in Faulbach, die zwei Wochen dauert und die in Dammbach, bei der Briefwahl möglich ist. »Das ist doch klar, dass das keiner mitmacht«, kritisierte er. Außerdem sei der Zeitraum bis zur Wahl viel zu kurz und der Termin könne etwa nicht im Mitteilungsblatt vermeldet werden.Amend rechtfertigte sich, dass auf die Befragung mit Plakaten, übers Internet und auch die Medien hingewiesen werde. Zudem würden beide Lager ihr Anhänger sicher mobilisieren. So erreiche man 99 Prozent der Bürger, argumentierte er und fügte an: »Lasst uns das durchziehen, bitte.«Was die Mehrheit des Rates aber eben nicht wollte. Selbst nicht nach den Hinweisen von Kämmerer Christian Schlegel, dass spezielle Umschläge für eine Briefwahl teuer wären und mindestens eine Lieferzeit von drei bis vier Wochen hätten. Zudem müsste die Gemeinde doppelte Kosten tragen bei einem zweiten Abstimmungstag. Obwohl letztlich die Entscheidung über den Nationalpark gar nicht in den eigenen Händen liege. »Es ist lediglich eine Umfrage und hat keine Rechtswirkung«, unterstrich er.Matthias Rippl (Freie Wähler) überzeugte dies. »Wenn ich wirklich abstimmen möchte, dann gehe ich dahin«, argumentierte er. Sprach sich aber dennoch für einen zweiten Termin aus für den Fall, dass jemand am 21. Mai nicht in Altenbuch ist. Ähnlich sah das der Dritte Bürgermeister Frank Fleckenstein (ebenfalls Freie Wähler). Hier dürfe man nicht nur nach den Kosten schauen, »das Thema ist viel zu wichtig für uns hier«.Nachdem Hegmanns Vorschlag, die Abstimmung auch noch zu ermöglichen zu den normalen Dienststunden im Rathaus, von Amend abgelehnt wurde unter Verweis auf die Vielzahl der Anfragen am Mittwochnachmittag, brachte Joachim Geis (CSU) zusätzlich den 28. Mai ins Spiel. »Wenn es so sein muss, muss es so sein«, fügte sich Amend schließlich dem Willen der Mehrheit.Nach dem Beschluss meldeten sich eine Reihe der Gemeinderäte und auch einige Zuhörer als Wahlhelfer für beide Abstimmungstage, womit zumindest das personelle Problem gelöst scheint. Doch die Wogen in Altenbuch beim Thema Nationalpark werden wohl noch bis Ende Mai hochschlagen.