Hochkarätige Musiker, abwechslungsreiche Auswahl

Städtische Jugendmusikschule: Querflötistin Julia Grimmer und Gitarrist Hubert Steiner begeistern im Schlösschen

Wertheim-Hofgarten Sonntag, 14.05.2017 - 17:15 Uhr

Mit den Lehr­kräf­ten Ju­lia Grim­mer (Qu­er­flö­te) und Hu­bert Stei­ner (Gi­tar­re) hat die Städ­ti­sche Ju­gend­mu­sik­schu­le am Frei­tag im Hof­gar­ten-Schlös­schen zwei hoch­ka­rä­ti­ge In­ter­p­re­ten prä­sen­tiert. Sie be­scher­ten ih­rem Pu­b­li­kum mit Aus­blick auf den Park und im Lau­fe der all­mäh­lich schwächer wer­den­den Son­ne zu die­sem Früh­lings­tag auch noch den pas­sen­den mu­si­ka­li­schen Aus­klang.