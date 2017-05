Vasen fürs Schlösschen gestiftet

Spende: Ellen Heibach setzt Wunsch ihres Mannes um

Wertheim-Hofgarten Sonntag, 14.05.2017 - 16:55 Uhr

Es sei der Wunsch ih­res ver­s­tor­be­nen Man­nes ge­we­sen, dass die bei­den Va­sen aus Fa­mi­li­en­be­sitz ih­ren fes­ten Platz im Hof­gar­ten­schlös­schen fin­den sol­len, hat El­len Hei­bach er­klärt, als sie die­se am Don­ners­tag bei der Pre­view zur neu­en Ge­mäl­de­aus­stel­lung mit Bil­dern von Hans Ba­lu­schek und Mar­tin Bran­den­burg an den Ku­ra­tor des Schlös­schens Jörg Pacz­kow­ski über­reich­te.

Über die ursprüngliche Herkunft der Vasen wisse man nicht allzu viel, sagte sie. »Ich weiß nur, dass die Mutter meines Mannes 1943 nach dem Tod ihres Mannes die Wohnung in Berlin wegen der zunehmenden, heftiger werdenden Bombenangriffe verlassen hat, um bei Verwandten in der Eifel Zuflucht zu suchen.«

Die beiden Vasen begleiteten sie und erinnerten später an das verlorene Elternhaus. Deshalb habe sich ihr Mann wohl auch zu Lebzeiten nicht davon trennen können, hatte aber immer den Wunsch geäußert, sie nach seinem Tod dem Schlösschen zu überlassen. Dort sollen sie jetzt in einer der Vitrinen dauerhaft gezeigt werden. »Wir werden die Vasen in allernächster Zukunft erforschen und versuchen, Näheres darüber zu erfahren«, versprach Paczkowski. Er vermutete, dass sie in Berlin in der Zeit um 1810 entstanden sind. Peter Riffenach