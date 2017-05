Rauch-Areal hat Potenzial

Städtebau: Hochwasserschutz und Siedlungsflächen

Freudenberg Sonntag, 14.05.2017 - 14:50 Uhr

Wel­che Vor­ar­bei­ten not­wen­dig wa­ren, um Hoch­was­ser­schutz und Stadt­sa­nie­rung um­set­zen zu kön­nen, ha­ben zum »Tag der Städ­te­bau­för­de­rung« Alt-Bür­ger­meis­ter Heinz Hof­mann und Stadt­pla­ner Chris­ti­an Beck vom Büro Wie­chers und Beck aus Ber­lin ver­deut­licht.

Nach der ersten Grobplanung gab es eineinhalb Jahre nur Gespräche mit den Anwohnern der alten Stadtmauer und des Mainvorlandes, berichtete Beck, der bei seinen Planungen nicht nur das Hochwasser und die Bausubstanz, sondern auch den Verkehr, die Grünflächenvernetzung und die Siedlungsflächen einbeziehen musste. »Das bisher Erreichte ist nicht selbstverständlich, denn die Sanierung alter Bausubstanz gehört immer noch zu den wichtigsten städtebaulichen Herausforderungen«, sagte dazu Hofmann. Jährlich stelle das Land Baden-Württemberg rund 250 Millionen Euro für Städtebau zur Verfügung. »Seit 1971 waren das Fördermittel in Höhe von 7,3 Milliarden Euro und jeder Euro löst Investitionen von acht Euro aus«, so Hofmann.

Großes Potenzial zur Entwicklung von Siedlungsflächen in der Zukunft sieht Beck auf dem Areal von Werk I der Rauch Möbelwerke, das nach dem Hochwasserschutz zur 1 A-Lage geworden ist. Allerdings müsse, um die Situation entlang der Hauptstraße zu verbessern, der Verkehr deutlich reduziert werden. Hofmann stellte fest: »Die Stadtsanierung war und bleibt eine Wir-Aufgabe.« Peter Riffenach