Ortschaftsrat übt scharfe Kritik an Jagdrevier-Vergabe

Sitzung: Brückensanierung steht in Wessental an

Freudenberg Sonntag, 14.05.2017 - 14:25 Uhr

Gleich zwei Brü­cken­sa­nie­run­gen ste­hen in die­sem Jahr in Wes­sen­tal an. Dar­über in­for­mier­te am Frei­tag bei der Sit­zung des Ort­schafts­rats des­sen Vor­sit­zen­der Ro­land Hil­den­brand. Schar­fe Kri­tik üb­te er an der Pra­xis der Ver­ga­be der Jagd­re­vie­re, die der Ge­mein­de­rat in nicht­öf­f­ent­li­cher Sit­zung oh­ne vor­he­ri­ge Ein­be­zie­hung der Ort­schafts­rä­te ent­schie­den hat­te.