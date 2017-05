Genuss in Chrom und Stahl

Aus dem Vollen geschöpft



Üppige Limousinen



Niemals verkaufen



Stichwort: Mercedes W116 Der W 116 war in den 1970er-Jahren ein Auto für die Elite aus Politik und Wirtschaft. Heute ist er ein Oldtimer für Normalverdiener. Schon für 5000 Euro kann man einen W 116 in befriedigendem Zustand erwerben. Und selbst perfekt dastehende Exemplare kosten normalerweise nicht mehr als 15 000 Euro. Ausnahme ist das seltene Spitzenmodell 450 SEL 6.9 mit fast sieben Liter großem Achtzylinder - der »Sechsneuner« wird mindestens doppelt so hoch gehandelt wie normale W 116. Die Unterhaltskosten für einen Mercedes W116 mit Standard-Motorisierung sind überschaubar. Und die Ersatzteillage ist unproblematisch, wie üblich bei Mercedes. Die einstigen Luxuslimousinen sind in der Gegenwart also irgendwie ganz volksnah. Auch das gehört zum Zauber der Oldtimerei. (Frank Hagenauer)

473 035 Exemplare produzierte Mercedes zwischen 1972 und 1980 von diesen rund fünf Meter langen Viertürern, die einst als beste Autos der Welt galten. In Deutschland sind ungefähr 4000 Stück dieser ersten Mercedes-Baureihe mit dem Beinamen »S-Klasse« immer noch auf den Straßen unterwegs. Ungefähr 35 von ihnen sind am Freitag nach Wertheim gekommen.Dort hatte W 116-Clubmitglied Udo Klüpfel abermals zum Frühlingstreffen eingeladen. Dieses Jahr fand bereits die 20. Auflage dieser viertägigen Veranstaltung mit Ausfahrten in die Umgebung und Benzingesprächen bei gutem Essen statt. Höchstens 40 Autos sollen dabei sein, damit »der familiäre Charakter« des Treffens erhalten bleibt, wie Klüpfel sagt. Bis zu 700 Kilometer weit fahren die Teilnehmer für Klüpfels Mai-Spaß.Vereinzelt sind auch andere alte Mercedes-Baureihen im Feld zu sehen - am Freitag mischen sich auch eine 126er-Limousine und ein 107er-Coupé in den Tross der 116er. Ein Beweis für die Toleranz des Clubs. Man mag allgemein Oldtimer. Besonders solche mit Stern. »Da ist noch Blech dran. Es ist alles so solide«, sagt Klüpfel über die S-Klasse der 70er-Jahre.Clubintern werden die W 116 gerne als »die letzten Giganten aus Chrom und Stahl« bezeichnet. Der Blick auf die Karosserie zeigt, warum das so ist. Mercedes hat beim Material aus dem Vollen geschöpft wie danach nie wieder. Die traditionelle Kühlermaske stemmt sich unerschütterlich in den Fahrtwind, am Heck prangen doppelte Chromstoßstangen und riesige Rückleuchten aus dem Omnibus-Regal. Der Nachfolger W 126 war leichter und plastikreicher, kein Vergleich mehr zur glänzenden Opulenz des W 116.In den üppigen Limousinen, die in Wertheim am Spitzen Turm vorgefahren sind, sind meistens ältere Ehepaare zu sehen. Viele sind schon öfter bei einem Klüpfel-Treffen dabei gewesen, zum Beispiel Norbert Wilms aus Köln. Seit zehn Jahren besitzt er seinen classicweißen W 116 des Typs 280 SE inzwischen. »Als er auf den Markt kam, mochte ich ihn nicht, aber jetzt finde ich ihn wunderschön«, sagt der Rheinländer, der beruflich bei Ford arbeitet.Die meisten Oldtimer hatten schon viele Besitzer, aber ein pastellweißer 280 SE im Teilnehmerfeld ist tatsächlich noch in erster Hand. Erhard Schelter aus Hamburg hat ihn vor 43 Jahren als Neuwagen gekauft. Der Kilometerzähler zeigt trotzdem nur 170 701 an. Gerade hat Schelter den Wagen extra fürs Treffen nach drei Jahren wiederbelebt. »Er sprang ohne zu Murren an«, sagt der Hamburger über seinen Mercedes, der ihn »noch nie im Stich gelassen« habe. Auto und Besitzer sehen trotz der vielen Jahrzehnte beide noch fit aus. Alles eine Frage des Umgangs.»Er ist wie ein Lebewesen. Man muss ihn hegen und pflegen. Er kommt gleich nach meiner Frau«, sagt Schelter über seinen W 116. Marlies Schelter steht daneben und lacht. Klar, dass das Hamburger Ehepaar diesen Wagen niemals verkaufen möchte.Es sind auch solche Geschichten, die das Hobby Oldtimer und die Treffen mit Gleichgesinnten so reizvoll machen. Klüpfel müsste sich gar nicht viel Programm ausdenken, das Beisammensein würde im Grunde schon reichen. Aber der Wertheimer Organisator hatte natürlich wieder einiges geplant - vom Orgelkonzert bis zum Jazz, von Triefenstein bis Miltenberg, vom Erdbeerkuchen bis zum edlen Tropfen umfasste das Frühlingstreffen vieles. Als die W 116 in Wertheim vom Parkplatz rollen, schauen ihnen viele Leute nach. Manche mit einem seligen Lächeln. Frank Hagenauer