»Der schönste Tag im Jahr« für Schwimmmeister Ortel

Freibaderöffnung: Die Saison hat in Wertheim am Samstag begonnen - Ingrid Heitmann ist der erste Badegast

Wertheim Sonntag, 14.05.2017 - 12:10 Uhr

Al­le wa­ren sie ganz heiß drauf, dass die Frei­ba­de­sai­son end­lich wie­der star­tet. Am Sams­tag, ex­akt um 9.31 Uhr, war es so weit: das »An­ba­den«, wie Chef In­go Or­tel es nennt.