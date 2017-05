Alte Mercedes-S-Klassen treffen sich wieder in Wertheim

Wertheim Freitag, 12.05.2017 - 21:35 Uhr

Der Park­platz am Spit­zen Turm in Wert­heim ist am Frei­tag aber­mals zum Treff­punkt von his­to­ri­schen Mer­ce­des­fahr­zeu­gen der S-Klas­se ge­wor­den. Beim Früh­lings­tref­fen des W116-Clubs Deut­sch­land ist tra­di­tio­nell der Main-Tau­ber-Kreis das Ziel der Ster­nen­k­reu­zer-Freun­de, weil Or­ga­ni­sa­tor Udo Klüp­fel hier lebt. Die­ses Jahr fin­det die 20. Aufla­ge des Tref­fens statt.

Rund 40 S-Klassen aus den 1970er-Jahren erwartet Klüpfel insgesamt im Laufe der viertägigen Veranstaltung mit Ausfahrten und vielen Benzingesprächen. Die Teilnehmer reisen aus bis zu 700 Kilometern Entfernung mit ihren alten Limousinen an.

Bei der Mercedes-Baureihe W116 handelt es sich um das erste Mercedes-Modell, das den Namen S-Klasse trug. Der W116 wurde von 1972 bis 1980 gebaut und galt in den 70er-Jahren als bestes Auto der Welt.

Am Freitag brachen die Teilnehmer der Ausfahrt in Richtung Triefenstein auf. Am Samstag soll es unter anderem nach Miltenberg gehen. Frank Hagenauer/Foto: Hagenauer