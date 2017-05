Von Bewegungsmangel keine Spur

Kindernachmittag: Der Nachwuchs des TV Wertheim glänzt bei der zweiten Auflage von »Get Sportastic«

Wertheim Sonntag, 14.05.2017 - 16:00 Uhr

Kin­der­tur­nen macht ein­fach Spaß. Dies wur­de bei der zwei­ten Aufla­ge von »Get Spor­tastic« am Sams­ta­gnach­mit­tag wie­der ein­mal deut­lich. Die Ju­gend­ab­tei­lung des TV Wert­heim hat­te ein kur­z­wei­li­ges Pro­gramm auf die Bei­ne ge­s­tellt. Von Tur­nen, Ju­do, Fech­ten bis zu Bad­min­ton war bei dem Kin­der­nach­mit­tag al­les da­bei.