Der Stadt ein neues Gesicht geben

Haus am Burgweg modernisiert



Peter Riffenach

Hintergrund: Städtebauförderung Ziel städtebaulicher Erneuerung ist es, das bauliche und kulturelle Erbe zu bewahren, die Wohn- und Arbeitsbedingungen in der bebauten Umwelt zu verbessern und den Strukturwandel durch städtebauliche Maßnahmen zu begleiten. Erst im Rahmen der Stadterneuerung wurde im Jahr 1971 bundesweit ein Rechts- und Fördersystem für erneuerungsbedürftige Stadtteile mit erheblichen städtebaulichen Missständen entwickelt.

Freudenberg erhielt 2004 den Zuschlag für ein Sanierungsgebiet, das mit dem Jahr 2017 ausläuft. In dessen Rahmen wurden Straßen und Plätze umgestaltet, Parkplätze, Promenaden und die Mainterrassen neu errichtet aber auch private Sanierungsvorhaben unterstützt. Schlüsselprojekte waren die Umgestaltung des Rathausplatzes und die Sanierung des Rathauses, der Hochwasserschutz mit Umgestaltung des Mainvorlandes und das Mainviertel. Insgesamt wurden in den Hochwasserschutz knapp 14 Millionen Euro bei einer Förderung von 11,5 Millionen Euro investiert. Für die Optimierung des Hochwasserschutzes wurden zudem knapp 1,4 Millionen Euro, bei Fördermitteln von rund einer Million Euro, ausgegeben. In die Stadtsanierung wurden knapp 7,5 Millionen Euro investiert, wofür es Zuschüsse in einer Größenordnung von 4,5 Millionen Euro gegeben hat. Neben den öffentlichen Bauvorhaben nutzen 61 private Investoren die Fördermöglichkeiten. (Peter Riffenach)

Aber es zeigte sich auch, dass vor den Verantwortlichen der Stadt noch eine lange Wegstrecke liegt, bevor die Altstadt vollständig saniert ist. Vor allem entlang der Hauptstraße warten noch viele Gebäude auf eine Sanierung.Schon zur Eröffnung des Tages im Keller unter dem Rathaus konnte der Bürgermeister viele Ehrengäste begrüßen, die sich gemeinsam mit ihm davon überzeugen wollten, dass in den zurückliegenden zwölf Jahren die Innenstadt durch viele Einzelmaßnahmen »teilweise revitalisiert wurde«, wie er es ausdrückte. Mit der erfolgreichen Neubelebung historischer Bausubstanz und öffentlicher Plätze sei die Innenstadt neu belebt und die Lebensqualität gesteigert worden, sagte Henning. »In der Rückschau wird man sagen, dass die Stadtsanierung in Freudenberg ein enormer Kraftakt, aber auch ein Riesenerfolg war«, war er überzeugt.Eine Auffassung, die die beiden Bundestagsabgeordneten Nina Warken (CDU) und Dorothee Schlegel (SPD) teilten. Das Gesicht Freudenbergs habe sich durch die Stadtsanierung verändert und die Lebensqualität habe sich verbessert, sagte Schlegel und lobte die Verbindung zwischen Moderne und Vergangenheit, die in der Stadt gelungen sei. Aber beide waren sich auch einig darin, dass nach über einem Jahrzehnt »erst eine Zwischenstation erreicht wurde«, wie es Warken ausdrückte.Noch in diesem Jahr soll mit aktiver Bürgerbeteiligung ein Gesamtkonzept für die Stadt und die Ortschaften entwickelt werden, kündigte der Bürgermeister an. Ziel sei die Aufnahme der Gesamtstadt in ein weiteres Förderprogramm.Anschließend wurden zwei Projekte in Besitz genommen, die in den vergangenen Monaten mit Städtebaufördermitteln saniert wurden. Zum einen war das der Platz hinter der alten Kirche, den Stadtpfarrer Reinhold Baumann weihte und Gottes Segen dafür erbat. Zum anderen wurde innerhalb eines Jahres das Objekt Burgweg 4-6 erneuert und an zentraler Stelle, direkt neben dem Rathaus, 135 Quadratmeter modernster Wohnraum geschaffen.Bei einer Besichtigungstour durch das Gebäude konnten sich die Besucher davon überzeugen, dass die Wohnqualität in dem Gebäude erheblich verbessert wurde, wie Architekt Peter Farrenkopf vom Büro Johann und Eck aus Bürgstadt erläuterte.Was sich alles verändert hat, wusste Jürgen Karch am besten, denn er wurde 1948 in dem Haus geboren und hat zehn Jahre seines Lebens hier verbracht. In seinem lebhaften und humorvollen Bericht nahm er die Zuhörer mit auf eine Reise in seine Kindheit. Bei der Schlüsselübergabe überreichte Farrenkopf dem Bürgermeister nicht nur einen historischen und aktuellen, sondern auch einen elektronischen Schlüssel.Mit einer szenischen Aufführung aus »Adam Lux frei leben oder sterben« eröffnete der Burgschauspielverein im Amtshaushof am Nachmittag den öffentlichen Teil des Tages. Die Bevölkerung konnte sich den Hochwasserschutz ansehen, der tags zuvor von Hilfs- und Rettungsorganisationen in der Zeit von 12 bis 19.30 Uhr aufgebaut worden war. Zudem informierte eine Ausstellung im Sitzungssaal des Rathauses über die Erfolge der Stadtsanierung in den zurückliegenden zwölf Jahren.