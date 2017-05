Hollywoodfeeling nach Reichelze geholt

Konzert: Männergesangverein, Chor Imaté und Saxostrinx sorgen für einen stimmungsvollen Abend in der Festhalle

Wertheim Sonntag, 14.05.2017 - 13:55 Uhr

Kopf­ki­no in Rei­c­holz­heim: Am Sams­tag stand in der Fest­hal­le al­les im Zei­chen von Gla­mour, Glanz, Ge­sang und Mu­sik aus Hol­ly­wood. Ge­la­den hat­ten der Rei­c­holz­hei­mer Män­n­er­ge­sang­ve­r­ein (MGV) »Sän­ger­kranz«, sein Ge­misch­ter Chor Ima­té und »Sa­xo­s­trinx« aus Hom­burg.