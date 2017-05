Illegale Entsorgung in der Region: Zufall führt oft zu Abfallsündern

Hausrat, Reifen oder Bauschutt landen in Wertheims freier Natur

Wertheim Samstag, 13.05.2017 - 10:00 Uhr

Es gibt of­fen­bar fast nichts, was auf der Ge­mar­kung Wert­heim nicht il­le­gal ent­s­orgt wird: Das reicht von stän­di­gen Haus­müll­ab­la­ge­run­gen in den öf­f­ent­li­chen Ab­fall­be­häl­tern, geht über Ab­fall­tü­ten, die acht­los ne­ben Glas- und Me­tall­con­tai­nern ab­ge­s­tellt wer­den und en­det nicht zu­letzt bei gro­ßen Men­gen Sperr­müll, die in der frei­en Na­tur ver­bo­te­ner Wei­se ent­s­orgt wer­den.

Die illegale Entsorgung von Abfall scheint in Wertheim fast schon so etwas wie ein Volkssport geworden zu sein. Und - das beunruhigt die Verantwortlichen im Wertheimer Ordnungsamt besonders: Die Zahl der Fälle hat deutlich zugenommen, wie Ordnungsamtsleiter Volker Mohr beobachtet hat. »Seit etwa einem halben Jahr nehmen wir eine verstärkte Zunahme der illegalen Entsorgung von Abfall in der Landschaft wahr«, bilanziert Mohr ein Verhalten, dem das Ordnungsamt mit der Veröffentlichung von Fotos und einem regelrechten Fahndungsaufruf in den Medien begegnen will.

Auf der Stadtverwaltung hofft man darauf, so Zeugen zu finden, die die Abfallentsorger bei ihrem verbotenen Tun beobachtet haben. Oft finden sich diese Zeugen allerdings nicht. So wird etwa noch immer nach dem Müllsünder gefahndet, der Ende April an einem Altkleidercontainer an der Main-Tauber-Halle gleich drei Kartons voller Fotozubehör entsorgt hatte.

Wurde der Abfall gefunden, kommen die Mitarbeiter des Wertheimer Bauhofs ins Spiel: Ihre Aufgabe ist nicht nur der Abtransport und die Zwischenlagerung des Mülls im Bauhof. Hier gehen die Bauhofbeschäftigten auch auf Spurensuche nach Hinweisen auf mögliche Abfallsünder. Sie versuchen, in mühevoller und oft unappetitlicher Kleinarbeit auf die Spur des illegalen Entsorgers zu kommen.

Dass sie dabei auch erfolgreich sind, hat auch viel mit dem Verhalten der Entsorger zu tun. »In einem Fall fanden wir mehrere Schriftstücke mit der Adresse des Verursachers in den Müllsäcken«, schildert Eberhard Roth vom städtischen Ordnungsamt die Suche nach den Tätern. Roth, der auf der Verwaltung auch für die Ordnungswidrigkeitsverfahren zuständig ist, kennt einige Fälle, in denen es gelang den Täter zu ermitteln.

In einem Fall war es ein Kassenbon, der die Verwaltung auf die Spur einer Frau brachte. Sie legte Einspruch gegen ihren Bußgeldbescheid ein. Der Fall landete vor dem Amtsgericht Wertheim, wo die Frau verurteilt wurde. Ein am Altglascontainer in Reicholzheim fast komplett entsorgter Hausrat mit Polstergarnitur, Kühlschrank und Sekretär wurde einem weiteren Abfallsünder ebenfalls zum Verhängnis: Die Bauhofmitarbeiter fanden in einer Schublade die Adresse des Entsorgers.

Dass Kommissar Zufall die Ermittler allerdings auch auf eine falsche Spur führen kann, zeigt ein weiterer kurioser Fall, den Ordnungsamtsleiter Volker Mohr schildert: »Bei einer Wohnungsauflösung landete ein Müllsack aus dem Keller in der freien Landschaft. Wir konnten den Erzeuger des Abfalls ermitteln. Er war der Mieter der Wohnung«, beschreibt Mohr die Abläufe. Nur er war - wie sich im Nachhinein herausstellte - gar nicht der Müllsünder: Den Sack hatte der Mieter im Keller vergessen, in die Natur geworfen worden war er aber anschließend vom Vermieter.

Für jeden Bußgeldbescheid muss die Stadt jeden Fall einzeln prüfen: »2014 wurden die sogenannten Regelsätze für Bußgelder abgeschafft. Jede Bußgeldstelle hat daher Einzelfallprüfungen vorzunehmen«, erläutert Eberhard Roth das zumeist aufwendige Verfahren. Je nach Unrechtsgehalt eines Falles werde dann die Höhe des Bußgelds festgesetzt. Liegen allerdings Straftaten vor, dann werden Staatsanwaltschaft und Polizei eingeschaltet. Etwa dann, wenn Farbeimer oder Altölbehälter in der freien Natur entsorgt werden.

In der Regel, so Ordnungsamtsleiter Volker Mohr, schwankten die Bußgelder zwischen 100 bis 300 Euro. In besonders gravierenden Fällen können aber auch schon einmal 500 Euro aufgerufen werden, so Mohr.



Hintergrund: Illegale Abfallentsorgung in Wertheim 22 Fälle von illegaler Abfallentsorgung wurden vom Wertheimer Ordnungsamt im vergangenen Jahr bearbeitet, weist der Jahresbericht der Stadt Wertheim aus.

Es wurden 14 Verursacher ermittelt und zehn Bußgelder oder Verwarnungen verhängt.

Obwohl die Müllgebühren erschwinglich seien und oft auch eine kostenlose Entsorgung von Sperrmüll oder Bauschutt auf den Recyclinghöfen möglich sei, so Wertheims Ordnungsamtsleiter Volker Mohr, nehme die illegale Entsorgung von Abfällen in öffentlichen Mülleimern oder einfach in der Landschaft immer stärker zu. Durch die Veröffentlichung von Bildern versucht die Stadt, die Verursacher zu ermitteln. Auch Altkleider- oder Glascontainer werden sehr häufig zur Abfallentsorgung missbraucht.

In Glascontainer werden fälschlicherweise Steingut und Geschirr eingeworfen, aber auch befüllte Hundekotbeutel wurden schon gefunden. In den Altkleidercontainern mit ihren größeren Einwürfen landeten schon Elektrogeräte und andere sperrige Gegenstände. (Gunter Fritsch)