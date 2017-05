Elektronische Musik auf der Burg

Agentur »Echtzeit«



In jedem Alter



Peter Riffenach

Schlager hat auch keine Berührungsängste mit Punk, Heavy Metal oder Elektronischer Musik. »Bisher haben wir letzteres allerdings außen vor gelassen, weil die Anfangszeiten der Veranstaltungen sich nicht mit dem verständlichen Ruhebedürfnis der Anwohner verbinden ließen.«Deshalb habe er sich umso mehr gefreut, als die Agentur »Echtzeit« aus Würzburg ihr Interesse für eine Veranstaltung auf der Burg angemeldet hat. »Wir verfolgen ein anderes Konzept«, sagt Patrick Haas (31), der in der Gesellschaft für die Projektorganisation zuständig ist.Mit seinen Partnern Sebastian Kunz und Adam Cieplak organisiert er seit knapp sieben Jahren Veranstaltungen wie die jährliche »Tanzinsel« mit bis zu 10 000 Besuchern in Gemünden. »Fünf bis sechs Veranstaltungen jährlich machen wir zudem im Maschinenhaus auf dem Bürgerbräu-Areal in Würzburg«, erklärt Kunz.»Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Orten für unsere Veranstaltungen«, sagt Haas. Und warum das Publikum zu den Veranstaltungen bringen, dachte sich das Trio, als Anfragen aus Wertheim nach einem Shuttle-Service für Gemünden kamen.»Mir fiel ein, wie fasziniert ich früher von der besonderen Atmosphäre im Burggraben war«, erinnerte sich Haas an Besuche in der Main-Tauber-Stadt. Von der Idee bis zur Anfrage bei Schlager war es nur noch ein Katzensprung und so wird am Samstag, 27. Mai, ab 10 Uhr der erste Burg-Rave unter der Überschrift »exit: ruine« stattfinden.»Unser Fokus liegt bei allen Veranstaltungen darauf, ein bis zwei national und international bekannte DJ's zu engagieren und auch lokalen Kräften eine Chance zu geben«, sagt Kunz, der für die Verpflichtung der Künstler zuständig ist. »In der Szene sehr bekannt sind unsere beiden Hauptacts, die von 18 bis 20 und von 20 bis 22 Uhr auflegen werden«, freut er sich, dass er mit den DJ's »Karotte« und »Falscher Hase« aus Frankfurt zwei absolute Könner ihres Fachs verpflichten konnte.»Zudem haben wir fünf lokale Künstler angefragt, die sich alle mit Beispielen ihrer Arbeit beworben haben.« Als Anheizer ab 12 bis 18 Uhr ausgewählt wurden das Duo »2Busy« (Andrian Münkel und Lukas Elbert) sowie DJ »Weak Sense« (Philipp). »Die haben sich echt gefreut, mit solchen Spitzen-DJ's auf einer Bühne stehen zu dürfen«, berichtet Kunz.Dass elektronische Musik dem Publikum in jedem Alter etwas geben kann, ist an dessen Großmutter Sonja zu sehen, die mit 87 Jahren immer noch beim Catering auf der »Tanzinsel« mitmacht.Die Zahl der Karten in Wertheim ist strikt auf 1500 begrenzt. »Wir wollen eine familiäre Atmosphäre«, sagt Haas, der sich freut, dass bereits 69 Prozent der »Early bird« Karten im Vorverkauf abgesetzt werden konnten. »Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die 1500 Besucher voll bekommen«, erklärt der 31-Jährige.bNähere Informationen unter exit-ruine.de . Dort können Tickets im Vorverkauf für acht Euro gebucht werden. Zudem im Café »Barista« in Wertheim und im »Stilding« in Würzburg. Eventuelle Restkarten für 12 Euro an der Abendkasse.