Vom einsamen Fahrgast bis zum überfüllten Bus

Nachfrage steigt



Der Wartberg profitiert



Matthias Schätte

Hintergrund: Neuer Stadtbusverkehr - Mehr Fahrten auf die Höhe Der Stadtbusverkehr in Wertheim läuft seit 20. Juni 2016 nach einem neuen Konzept. Es wurde entworfen, um die neue Rotkreuzklinik und die Stadtteile Wartberg und Reinhardshof besser an die Kernstadt anzubinden.

Dazu wurden nicht nur neue Routen und 14 zusätzliche Haltestellen - insgesamt sind es 39 - eingerichtet, sondern auch der Fahrplan grundlegend geändert und besser vertaktet: Zweimal pro Stunde fährt jeweils ein Bus aus der Stadt zum Wartberg und Reinhardshof. Von den Halbstundentakten wird nur im Schülerverkehr abgewichen.

Die Stadtbusse sindmontags bis freitags zwischen 5.30 und 20 Uhr unterwegs, an Samstagen zwischen 7 und 15 Uhr. Busse und Fahrer stellt die Firma Ott aus Bestenheid.

Die Stadtverwaltung Wertheim subventioniert den neuen Stadtbusverkehr in diesem Jahr mit 140 000 Euro - zusätzlich zu den 35 000 Euro, die schon bisher als Zuschuss für den Stadtlinienverkehr inklusive Almosenberg gezahlt wurden. (Matthias Schätte)

»Bitte nach hinten durchgehen«, ruft er, damit auch die draußen wartenden Fahrgäste sich noch in den Bus drängen können. An der Rettungswache in der Uihleinstraße steigen einige Schüler Richtung Gemeinschaftsschule aus, weitere am Busbahnhof. Dafür kommen schon die nächsten, die ein Regionalzug am Bahnsteig ausgespuckt hat. Erst am Bussteig an der Comenius-Realschule in Bestenheid leert sich der Bus um 7.45 Uhr schlagartig.»So ist das jeden Morgen«, sagt Kilic. Auf dem Weg über den Wartberg durch den Salon-de-Provence-Ring steigen nur ein paar Schüler ein, die zur Grundschule auf dem Reinhardshof wollen. Erst ab dem Neuhof und auf dem Rückweg über Reinhardshof und Wartberg füllt sich der Bus spürbar: Schüler auf dem Weg zur Schule, Pendler auf dem Weg zur Arbeit.»Das Angebot wird mittlerweile immer besser angenommen«, sagt Melanie Ott, bei der Firma Ott Reisen für den Betrieb des Stadtbusses zuständig, im Gespräch mit unserer Redaktion. »Die Rückmeldungen bei der Stadt sind auch positiv. Einzelne Fahrgäste melden sich auch und freuen sich über mehr Haltestellen und die bessere Vertaktung«, sagt Frank Hofmann vom Verkehrsreferat der Stadtverwaltung. »In ÖPNV-Kreisen- sagt man, dass es zwei bis drei Jahre braucht, bis sich neue Haltestellen und ein neuer Fahrplan eingeschliffen haben.«Belastbare Zahlen gibt es laut Melanie Ott noch nicht, einmal ist bisher im Samstagsverkehr gezählt worden, eine groß angelegte Zählung soll erst nach den Sommerferien im Herbst kommen. Nur anfangs habe es nach der Umstellung Beschwerden von Stammkunden gegeben, sagt sie. »Es hat ja keiner daheim gesessen und darauf gewartet, dass der neue Fahrplan startet. Es war über viele Jahre ja immer der gleiche Fahrplan.«Dass es positiv vorangeht, macht Hofmann auch an der Nachfrage nach gedruckten Fahrplänen fest. Die für den Neustart im Juni 2016 produzierten sind längst vergriffen, 2000 neue werden seit April verteilt. »Dass das Interesse da ist, sehe ich an den Stellen, wo wir das Fahrplanheft auslegen: Am Krankenhaus, den Supermärkten, bei den Busfahrern selbst. Die waren alle froh, als sie wieder neue Exemplare bekommen haben«, sagt Hofmann. Änderungen hat es nur wenige gegeben: Eine Busfahrt ist weggefallen, weil es keinen Bedarf gab, Schüler zur zweiten Stunde vom Wartberg zum Reinhardshof zu fahren.Morgens im Schülerverkehr sei am meisten los, sagt Melanie Ott, mittags verteile es sich etwas. »Und am Nachmittag haben wir einiges vom Berufsverkehr, der ab 16 Uhr nach Hause fährt.« Besonders gut kommen die neuen Verbindungen am Wartberg und Reinhardshof an. »Der Wartberg hat von dem neuen Konzept extrem profitiert«, sagt Ott. »Anfangs gab es Bedenken, den Frankenplatz nicht mehr anzufahren. Aber da gibt es keinerlei Beschwerden.« Hofmann: »Viele Leute fahren am Wartberg jetzt durch die neuen Haltestellen per Bus zu den Einkaufsmärkten.«Größere Neuerungen sind derzeit nicht geplant. Eine Anbindung des Rathauses durch den Stadtbus gibt es nicht, weil der Bus erst in Reicholzheim wieder drehen könne, sagt Hofmann auf Nachfrage. »Wer dorthin will, kann auch die Taubertallinie der Verkehrsgesellschaft nutzen«, erläutert Ott. Künftige Änderungen könnten vor allem auf eine bessere Anbindung des wachsenden Industriegebiets auf dem Reinhardshof abzielen, sagen Hofmann und Ott. »Momentan ist das laut Ott aber von der Anzahl der Fahrzeuge und der Vertaktung nicht möglich.Negative Aspekte sind eher allgemeiner Natur, vor allem, dass es im Straßenverkehr »zunehmend hitzig« zugehe, wie Hofmann es ausdrückt. Die Busfahrer haben nicht nur einen engen Zeitplan im Nacken, sondern müssen sich auch noch mit Falschparkern und aggressiven Autofahrern herumschlagen. »Am Salon-de-Provence-Ring Süd ist es besonders schlimm«, weiß Busfahrer Kilic. »Da parken immer Autos auf der Haltestelle. Das ist echt gefährlich.« 15 Meter vor und nach Haltestellen gilt eigentlich Parkverbot. Auch rücksichtslose Autofahrer, die im Halteverbot stehen, machen dem Busfahrer und seinen Kollegen zu schaffen. »Am Busbahnhof stand zuletzt einer im Halteverbot. Den habe ich freundlich angesprochen, weil ich sonst mit dem Bus nicht durchgekommen wäre. Doch der hat mir gleich mit Prügeln gedroht«, sagt Kilic kopfschüttelnd.»Natürlich würde es helfen, wenn sich die Autofahrer einfach mal an die Verkehrsregeln erinnern würden«, sagt Melanie Ott. »Zum Beispiel, dass man einem Bus, der an der Haltestelle blinkt, um loszufahren, Vorrang gewähren muss. Das macht nur fast keiner.«