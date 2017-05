»Überzeugen statt kämpfen«

Reinhardshof: Bebauungspläne bilden Schwerpunkt des Nabu-Ortsvereins-Treffens

Wertheim Freitag, 12.05.2017 - 16:00 Uhr

Nicht nur »Na­tur­f­reun­de« ha­ben sich am Don­ners­ta­g­a­bend auf ei­ne öf­f­ent­li­che Ein­la­dung der Orts­grup­pe Wert­heim des Na­tur­schutz­bun­des (Na­bu) hin im Ad­ler ge­trof­fen. Ab­wei­chend vom her­kömm­li­chen Ta­ges­ge­sche­hen sorgt das Schwer­punkt­the­ma »Rein­hards­hof« an die­sem Abend auch für In­ter­es­se au­ßer­halb von Na­tur­schutz­k­rei­sen.