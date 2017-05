Gemischt-Konfessionelle Ehe hält seit 60 Jahren

FRAM­M­ERS­BACH. Samstag, 13.05.2017 - 14:30 Uhr

Gis­lin­de Blatz sieht die Ver­gan­gen­heit ge­las­se­ner, sagt, dass sie gu­te Freun­din­nen im Ort hat, und mahnt ih­ren Mann, er sol­le nicht im­mer wie­der da­mit an­fan­gen. Doch Kurt Blatz ist an­zu­mer­ken, dass er ver­letzt ist, dass es in ihm bohrt und die al­ten Wun­den sch­mer­zen. Er gibt den Ver­such nicht auf, ver­stan­den zu wer­den.

Gis­lin­de kam mit ei­ni­gen an­de­ren als Ver­trie­be­ne mit ih­rer Fa­mi­lie nach Fram­m­ers­bach. »Plötz­lich hat­ten wir Bu­ben und Mäd­chen in der Schu­le, die evan­ge­lisch wa­ren. Und das sind Men­schen wie wir«, er­in­nert er sich.

Des­halb ver­steht er nicht, was ihm ein Pfar­rer bei der Os­ter­beich­te 1957 sagt, als er be­kennt, ei­ne evan­ge­li­sche Freun­din zu ha­ben. »Da hat­te ich ins Nest ge­sto­chen. Der Pfar­rer hat ge­sagt, wenn sie ka­tho­lisch wird, ist es in Ord­nung. Wenn nicht, soll ich sie lau­fen las­sen.«

Sie hal­ten zu­sam­men

Sei­ne El­tern wol­len nicht, dass er evan­ge­lisch wird und um­ge­kehrt. Und Kurt Blatz leuch­tet nicht ein, warum über­haupt ei­ner sei­nen Glau­ben wech­seln soll. »Wenn sie es nicht hät­te sein sol­len, hät­te sie mir der Herr­gott nicht zu­ge­scha­chert«, ist er über­zeugt und lacht. »Wenn Gott et­was ge­gen die Evan­ge­li­schen ge­habt hät­te, hät­te er ih­re Kar­tof­feln nicht wach­sen las­sen, aber die Grom­bern von mei­nem Schwie­ger­va­ter sind ge­n­au­so ge­wach­sen wie un­se­re.«

Sch­ließ­lich wil­li­gen ih­re El­tern ein, dass die Toch­ter ka­tho­lisch hei­ra­tet. Die jun­ge Frau un­ter­sch­reibt, dass die Kin­der ka­tho­lisch er­zo­gen wer­den. Bei der Hoch­zeits­fei­er freut sich der ka­tho­li­sche Pfar­rer, dass der evan­ge­li­sche Braut­va­ter bei Tisch das Va­ter­un­ser be­tet, und sagt das auch, er­in­nert sich der Bräu­ti­gam von da­mals.

Die Deut­sche Bi­schofs­kon­fe­renz hat­te 1958 ein Hir­ten­wort zur Mi­sch­e­he her­aus­ge­ge­ben, in der sie dras­tisch vor Mi­sch­e­hen warnt. Die Bi­sc­hö­fe un­ter­s­tel­len, dass es in sol­chen Ver­bin­dun­gen »kein Ver­ste­hen und kei­ne Stüt­ze gibt«. Gis­lin­de und Kurt Blatz hal­ten zu­sam­men in gu­ten wie in sch­lech­ten Ta­gen. Sie zie­hen zwei Töch­ter und ei­nen Sohn groß. Die erst­ge­bo­re­ne An­ka ist von Ge­burt an be­hin­dert.

Die El­tern hof­fen, dass die bei­den Mäd­chen zu­sam­men zur Erst­kom­mu­ni­on ge­hen kön­nen. »Das war kein Pro­b­lem«, er­zählt Gis­lin­de Blatz. Ihr Mann stimmt ihr zu. Die Mut­ter darf als Pro­te­s­tan­tin al­ler­dings die Kom­mu­ni­on nicht emp­fan­gen, wor­auf­hin auch ihr Mann dar­auf ver­zich­tet.

Ent­täuscht von Ge­sprächen

Kurt Blatz dis­ku­tiert im­mer wie­der mit ver­schie­de­nen ka­tho­li­schen Pfar­rern über die Kon­fes­si­ons­un­ter­schie­de, dass für die Ka­tho­li­ken der Leib Chris­ti in der Hos­tie ist, die Pro­te­s­tan­ten das nur sym­bo­lisch se­hen.

Meis­tens ist er ent­täuscht von den Ge­sprächen. Für den Fram­m­ers­ba­cher gilt: »Es ist doch der glei­che Herr­gott.« Die Na­men der Pries­ter will er nicht nen­nen, weil er kei­ne Zwie­tracht säen möch­te. An­ge­nom­men mit sei­nem Pro­b­lem fühlt er sich nicht.

Wis­sen um Fa­mi­lie

Und mit an­de­ren Schwie­rig­kei­ten auch nicht. »Es war in 47 Jah­ren kei­ner da und hat mal ge­fragt, wie das ist mit un­se­rer An­ka, wie wir zu­recht­kom­men.« Das hät­te er sich ge­wünscht: et­was Seel­sor­ge. Jetzt ist es zu spät. An­ka ist vor fünf Jah­ren ge­s­tor­ben.

Mehr Halt fin­den sie bei den evan­ge­li­schen Pfar­rern. »Die wis­sen we­nigs­ten, was Fa­mi­lie ist«, sagt der 79-Jäh­ri­ge sei­ne Mei­nung zum Zö­li­bat. Er hat noch vie­le Bei­spie­le auf La­ger, die für sich ge­nom­men Klei­nig­kei­ten sind, die sich für ihn aber sum­mie­ren und nicht zur Ru­he kom­men las­sen.

Dass sei­ne jün­ge­re Toch­ter nicht kirch­lich hei­ra­ten durf­te, weil ihr Mann ge­schie­den ist, be­drückt Kurt Blatz eben­falls und sei­ne Frau sagt. »Das kommt doch gar nicht vom Herr­gott.«

»Mei­ne Kir­che ist die Kreuz­ka­pel­le«, sagt Kurt Blatz über das Kirch­lein am Fram­m­ers­ba­cher Wald­rand. »Da re­de ich mit dem Herr­gott.« Manch­mal baut er dort sei­ne An­la­ge auf und lässt Mu­sik lau­fen. Über das Amts­blatt lädt er da­zu ein. Was ihm fehlt, ist ein Dan­ke.

Der 79-Jäh­ri­gen kämpft um An­er­ken­nung und ge­gen­sei­ti­ge Ach­tung. Des­halb er­zählt er sei­ne Le­bens­ge­schich­te. Er wünscht sich, dass jün­ge­re Ge­ne­ra­tio­nen er­fah­ren, was es vor 50 Jah­ren hieß, ei­nen Men­schen an­de­rer Kon­fes­si­on zu hei­ra­ten. Er sieht, dass vie­les bes­ser ge­wor­den ist. »Es gibt auch ka­tho­li­sche Pfar­rer, die al­le Chris­ten zur Kom­mu­ni­on ein­la­den. Das ist sc­hön. Der Herr­gott ge­hört doch nicht den Ka­tho­li­ken al­lein.«

Er sieht mit dem Ver­stand, dass das Ver­hält­nis zwi­schen den bei­den Kir­chen bes­ser ge­wor­den ist. Sei­ne Ver­let­zun­gen kann er ra­tio­nal nicht hei­len. Ir­gendet­was fehlt noch, da­mit sei­ne See­le ge­sund wird.

Mo­ni­ka Bü­del

Hin­ter­grund: Die Mei­nung der De­ka­ne

Alex­an­der Eckert, (Fo­to: Bi­an­ca Löb­bert) der stell­ver­t­re­ten­de ka­tho­li­sche De­kan des De­ka­nats Lohr, sagt, dass bei ei­ner Trau­ung ei­nes Ka­tho­li­ken in der evan­ge­li­schen Kir­che ei­ne for­ma­le Er­laub­nis (Di­s­pens) beim bi­sc­höf­li­chen Or­di­na­riat ein­ge­holt wer­den müs­se. Sch­ließt ein Pro­te­s­tant ei­ne Mi­sch­e­he in der ka­tho­li­schen Kir­che, ge­nüg­ten das Tauf­zeug­nis und die Ge­neh­mi­gung des ka­tho­li­schen Pfar­rers. Auch das Emp­fan­gen der Kom­mu­ni­on sei mög­lich, wenn der Pro­te­s­tant glaubt, dass Je­sus per­sön­lich durch die Hos­tie zu ihm kommt. In der Pra­xis wür­den vie­le ka­tho­li­sche Pries­ter al­len evan­ge­li­schen Chris­ten die Kom­mu­ni­on ge­ben, sagt Eckert: »Als Seel­sor­ger ha­be ich nicht das Recht, über Men­schen zu ur­tei­len, wie ei­ne sol­che in­ni­ge Be­geg­nung ist.« Zur Öku­me­ne sagt er: »Wir sind auf ei­nem gu­ten Weg.«

Till Roth, (Fo­to: Pat Christ) De­kan des evan­ge­li­schen De­ka­nats Lohr, sagt, dass für ei­ne öku­me­ni­sche Trau­ung ein ge­mein­sam aus­ge­füll­tes of­fi­zi­el­les For­mu­lar ge­nügt. Die evan­ge­li­sche Kir­che la­de al­le, die ge­tauft und christ­li­chen Glau­bens sind, zum Abend­mahl ein. Um­ge­kehrt gel­te das bei der ka­tho­li­schen Kir­che of­fi­zi­ell zu­min­dest nicht. Roth ist im Re­for­ma­ti­ons­ge­denk­jahr aber zu­ver­sicht­lich, dass es zu ei­ner An­nähe­rung kommt. »Ich hal­te es nicht für un­wahr­schein­lich«, sagt er mit Blick auf die 20 Jah­re, die er als Pries­ter noch vor sich hat. Ihm ist wich­tig, dass Ver­let­zun­gen, zur Spra­che kom­men kön­nen, die die Kir­chen Men­schen zu­ge­fügt ha­ben. Das müs­se auf­ge­ar­bei­tet wer­den. »Wir ha­ben das­sel­be Glau­bens­be­kennt­nis und Va­ter­un­ser. Es ist stark, was uns eint.« (mb)