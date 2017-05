In der »Wüste des Alltags« innehalten können

Oasentag: Ehrenamtliche der Pfarreiengemeinschaft Erlenbach-Tiefenthal absolvieren einen Emmausgang mit Stationen in Lengfurt

Triefenstein Sonntag, 14.05.2017 - 20:35 Uhr

»In der Wüs­te des All­tags an ei­nen Platz kom­men, an dem man zur Ru­he kommt, wo man in­ne­hal­ten kann, wo man sei­nen ei­ge­nen Ge­dan­ken nach­ge­hen kann«: Das war Ziel des »Oa­sen­tags«, zu dem Ge­mein­de­re­fe­ren­tin Schwes­ter Ul­ri­ke Stein OSF die Eh­renamt­li­chen aus der Pfar­rei­en­ge­mein­schaft Er­len­bach-Trie­fen­stein ein­ge­la­den hat­te.

Dieser besinnliche Emmausgang nimmt Bezug auf eine Stelle im Lukasevangelium, die meist am Ostermontag auch Inhalt des Evangeliums im Gottesdienst ist. »Die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus konnten dem Herrn alles sagen, was geschehen war und sie auf dem Herzen hatten. Wir wollen uns mit ihnen auf den Weg machen, in uns hören und uns gegenseitig die frohe Botschaft zusprechen.« Hierzu hatten sich weit über 40 Ehrenamtliche eingefunden, auch Pfarrer Mathias Wolpert nahm an diesem Emmausgang teil und sagt: »Die Thematik dieses Evangeliums ist immer präsent.«

Der gemeinsame gut zweistündige Weg durch Lengfurt führte über mehrere Stationen: Marktplatz mit der Dreifaltigkeitssäule, Pfarrkirche, über den Friedhof und zum Kreuz an der Ecke Alfred-Delp-Straße zurück zum Pfarrheim, in dem man sich in gesprächiger Runde zum Abschlusskaffee zusammensetzte. An den Stationen wurden Texte gelesen, Gebete gesprochen, Lieder gesungen, ganz dem Grundgedanken des Emmausgangs gerecht werdend: »Wir werden in einigen Stationen das Evangelium der Emmausjünger betrachten und den Bezug zu unserem Leben entdecken.« Wenn es zutrifft, dass Oase »regenerieren, neue Kraft schöpfen« heißen kann, dann fanden die Teilnehmer das für diesen Tag voll bestätigt.

In den Gruppen, die sich wechselnd zusammenfanden, entdeckten die Teilnehmer auch viel über die verschiedenen Aufgaben, in denen die Ehrenamtlichen tätig sind: vom Lektor, Küster, Vorbeter bis zum musikalischen Gestalter von Gottesdiensten oder Organisator von Familiengottesdiensten. Dabei gab es eine Menge von Anregungen für die jeweilige eigene Kirchengemeinde.

Auch Gemeindereferentin Schwester Ulrike Stein, die seit vorigem September in der Pfarreiengemeinschaft tätig ist, äußerte sich positiv über den Verlauf des Tages. Es war zu hören, dass es weitere Veranstaltungen dieser Art in absehbarer Zeit geben soll, wofür sich auch die Teilnehmer dieses Tages aussprachen. Raymond Roth