Zum Vaterunser gemeinsam einen großen Kreis gebildet

Motorradgottesdienst: Biker in der Nickelsmühle

Esselbach Sonntag, 14.05.2017 - 20:11 Uhr

Heu­er blieb der Him­mel tro­cken, als sich am Sonn­tag­mor­gen et­wa 50 Bi­ker erst­mals in der Ni­ckels­müh­le zum Mo­tor­rad­got­tes­di­enst der Es­sel­ba­cher Pfar­rei­en­ge­mein­schaft Hl. Geist im Spess­art­grund tra­fen.

Die drei Jah­re zu­vor hat­te es je­des Mal ge­reg­net. Mu­si­ka­lisch um­rahmt wur­de die Ver­an­stal­tung durch die Band »Für dich«. Im Hof der Gast­stät­te in­for­mier­te die Markt­hei­den­fel­der Po­li­zei über Ver­kehrs­si­cher­heit.

Unter den Besuchern herrschte eine fröhliche und ungezwungene Atmosphäre. Insgesamt etwa 110 Menschen, darunter viele in Motorradkluft, nahmen am Gottesdienst im Mühlental teil, der von Esselbachs Pfarrer Alexander Eckert, Pfarrer i. R. Josef Rudolph und Diakon Hans-Joachim Rau zelebriert wurde.

Zu Beginn gedachten die Teilnehmer den gestorbenen Motorradfahrern des vergangenen Jahres. Dazu steckte jeder eine Feder in ein vorbereitetes Traumschiffchen. Das Thema des Gottesdienstes lautete: »Alle sollen eins sein - Realisten gibt es genug - lasst uns träumen«. Der Gottesdienst lud ausdrücklich zum Träumen dieses Mottos ein.

Pfarrer Eckert ging es in seiner Predigt thematisch darum, gerade im Reformationsjahr 2017 Christen neu im Bewusstsein zu stärken, dass alle eins sein sollen, die an Jesus Christus glauben, ohne Differenzierung in Rasse, Herkunft oder Konfession. Mit einem indianischen Traumfänger erinnerte Eckert an den Traum von Frieden und Gleichheit, den Martin Luther King geträumt hatte und der Wirklichkeit geworden sei.

In vielfacher Weise verglich der Priester Motorradfahrer und Christen, etwa hinsichtlich dem Wunsch nach Freiheit und Abenteuer, der Akzeptanz einzelner Mitglieder oder dem Leben in der Gemeinschaft. Zum Vaterunser stellten sich die Teilnehmer in einem großen Kreis im Hof auf.

Eckert dankte im Schlusswort den Freiwilligen Feuerwehren Hasloch und Schollbrunn für die Einweisung der Besucher und besonders den Wirtsleuten vom Landgasthaus Nickelsmühle für die herzliche Aufnahme. Vor dem Gottesdienst war ein reichhaltiges Frühstück angeboten worden. Nach der Veranstaltung gab es Gelegenheit zum Mittagessen. Ernst Dürr