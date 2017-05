Musik zum Feierabend: Knolli Trio spielt auf dem Marktplatz

Marktheidenfeld Sonntag, 14.05.2017 - 20:11 Uhr

Ei­nen ge­lun­ge­nen Auf­takt 2017 hat­te die Rei­he »Mu­sik zum Fei­er­a­bend« am Frei­ta­g­a­bend auf dem Markt­hei­den­fel­der Markt­platz. Als die drei Mu­si­ker des Trie­fen­stei­ner „K­nol­li Trios“ be­gan­nen, am frühen Abend ihr Pu­b­li­kum mit hand­ge­mach­ter Un­ter­hal­tungs­mu­sik oh­ne Ver­stär­ker­an­la­ge bes­tens zu un­ter­hal­ten, ließ es sich gut in der Stadt­mit­te un­ter dem Mai­baum aus­hal­ten. Das reg­ne­ri­sche Wet­ter leg­te ein paar Stun­den Pau­se ein.

So wurden viele Gäste bei dem gut besuchten Fest vom Elternbeirat der städtischen Kindertagesstätte Lohgraben freundlich bewirtet. Damit ging wieder einmal die Rechnung des Marktheidenfelder Stadtmarketings voll auf, mit diesem netten Wochenausklang einmal in den Sommermonaten die Aufmerksamkeit besonders auf die Altstadt und ihre Geschäftswelt zu lenken. Weitere Termine, freitags ab 17 Uhr: 9. Juni mit der Band The Great Lakes“ 14 Juli mit der Basketball-Blues-Band und letztmals im Jahr 2017 am 8. September mit Adam & the Backbeats. Martin Harth/Foto: Martin Harth