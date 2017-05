Böllerschützen klangen durch den ganzen Grund

Geburtstag: Ehrenmitglied Walter Schwab des Bischbrunner Schützenvereins feiert seinen 80. Geburtstag

Bischbrunn Freitag, 12.05.2017 - 15:35 Uhr

Der Bisch­brun­ner Schüt­zen­ve­r­ein hat sei­nem Eh­ren­mit­g­lied Wal­ter Schwab zum 80. Ge­burts­tag laut­stark gra­tu­liert. Die Böl­ler­schüt­zen sorg­ten da­für, dass fast al­le Grund­ge­mein­den hör­ten, dass der ehe­ma­li­ge Sch­r­ei­ner­meis­ter Ge­burts­tag fei­er­te.