»Es ist doch der gleiche Herrgott«

Sie halten zusammen



Enttäuscht von Gesprächen



Wissen um Familie



Monika Büdel

Hintergrund: Die Meinung der Dekane Alexander Eckert, (Foto: Bianca Löbbert) der stellvertretende Dekan des katholischen Dekanats Lohr sagt, dass bei einer Trauung eines Katholiken in der evangelischen Kirche eine formale Erlaubnis (Dispens) beim bischöflichen Ordinariat eingeholt werden müsse. Schließt ein Protestant eine Mischehe in der katholischen Kirche, genügten das Taufzeugnis und die Genehmigung des katholischen Pfarrers. Auch das Empfangen der Kommunion sei möglich, wenn der Protestant glaubt, dass Jesus persönlich durch die Hostie zu ihm kommt. In der Praxis würden viele katholische Priester allen evangelischen Christen die Kommunion geben, sagt Eckert: »Als Seelsorger habe ich nicht das Recht, über Menschen zu urteilen, wie eine solche innige Begegnung ist.« Zur Ökumene sagt er: »Wir sind auf einem guten Weg.«

Till Roth, (Foto: Pat Christ) Dekan des evangelischen Dekanats Lohr, sagt, dass für eine ökumenische Trauung ein gemeinsam ausgefülltes offizielles Formular genügt. Die evangelische Kirche lade alle, die getauft und christlichen Glaubens sind, zum Abendmahl ein. Umgekehrt gelte das bei der katholischen Kirche offiziell zumindest nicht. Roth ist im Reformationsgedenkjahr aber zuversichtlich, dass es zu einer Annäherung kommt. »Ich halte es nicht für unwahrscheinlich«, sagt er mit Blick auf die 20 Jahre, die er als Priester noch vor sich hat. Ihm ist wichtig, dass Verletzungen, zur Sprache kommen können, die die Kirchen Menschen zugefügt haben. Das müsse aufgearbeitet werden. »Wir haben dasselbe Glaubensbekenntnis und Vaterunser. Es ist stark, was uns eint.« (mb)

Gislinde Blatz sieht die Vergangenheit gelassener, sagt, dass sie gute Freundinnen im Ort hat, und mahnt ihren Mann, er solle nicht immer wieder damit anfangen. Doch Kurt Blatz ist anzumerken, dass er verletzt ist, dass es in ihm bohrt und die alten Wunden schmerzen. Er gibt den Versuch nicht auf, verstanden zu werden.Gislinde kam mit einigen anderen als Vertriebene mit ihrer Familie nach Frammersbach. »Plötzlich hatten wir Buben und Mädchen in der Schule, die evangelisch waren. Und das sind Menschen wie wir«, erinnert er sich.Deshalb versteht er nicht, was ihm ein Pfarrer bei der Osterbeichte 1957 sagt, als er bekennt, eine evangelische Freundin zu haben. »Da hatte ich ins Nest gestochen. Der Pfarrer hat gesagt, wenn sie katholisch wird, ist es in Ordnung. Wenn nicht, soll ich sie laufen lassen.«Seine Eltern wollen nicht, dass er evangelisch wird und umgekehrt. Und Kurt Blatz leuchtet nicht ein, warum überhaupt einer seinen Glauben wechseln soll. »Wenn sie es nicht hätte sein sollen, hätte sie mir der Herrgott nicht zugeschachert«, ist er überzeugt und lacht. »Wenn Gott etwas gegen die Evangelischen gehabt hätte, hätte er ihre Kartoffeln nicht wachsen lassen, aber die Grombern von meinem Schwiegervater sind genauso gewachsen wie unsere.«Schließlich willigen ihre Eltern ein, dass die Tochter katholisch heiratet. Die junge Frau unterschreibt, dass die Kinder katholisch erzogen werden. Bei der Hochzeitsfeier freut sich der katholische Pfarrer, dass der evangelische Brautvater bei Tisch das Vaterunser betet, und sagt das auch, erinnert sich der Bräutigam von damals.Die Deutsche Bischofskonferenz hatte 1958 ein Hirtenwort zur Mischehe herausgegeben, in der sie drastisch davor warnt. Die Bischöfe unterstellen, dass es in solchen Verbindungen »kein Verstehen und keine Stütze gibt«. Gislinde und Kurt Blatz halten zusammen in guten wie in schlechten Tagen. Sie ziehen zwei Töchter und einen Sohn groß. Die erstgeborene Anka ist von Geburt an behindert.Die Eltern hoffen, dass die beiden Mädchen zusammen zur Erstkommunion gehen können. »Das war kein Problem«, erzählt Gislinde Blatz. Ihr Mann stimmt ihr zu. Die Mutter darf als Protestantin allerdings die Kommunion nicht empfangen, woraufhin auch ihr Mann darauf verzichtet.Kurt Blatz diskutiert immer wieder mit verschiedenen katholischen Pfarrern über die Konfessionsunterschiede, dass für die Katholiken der Leib Christi in der Hostie ist, die Protestanten das nur symbolisch sehen.Meistens ist er enttäuscht von den Gesprächen. Für den Frammersbacher gilt: »Es ist doch der gleiche Herrgott.« Die Namen der Priester will er nicht nennen, weil er keine Zwietracht säen möchte. Angenommen mit seinem Problem fühlt er sich nicht.Und mit anderen Schwierigkeiten auch nicht. »Es war in 47 Jahren keiner da und hat mal gefragt, wie das ist mit unserer Anka, wie wir zurechtkommen.« Das hätte er sich gewünscht: etwas Seelsorge. Jetzt ist es zu spät. Anka ist vor fünf Jahren gestorben.Mehr Halt finden sie bei den evangelischen Pfarrern. »Die wissen wenigsten, was Familie ist«, sagt der 79-Jährige seine Meinung zum Zölibat. Er hat noch viele Beispiele auf Lager, die für sich genommen Kleinigkeiten sind, die sich für ihn aber summieren und nicht zur Ruhe kommen lassen.Dass seine jüngere Tochter nicht kirchlich heiraten durfte, weil ihr Mann geschieden ist, bedrückt Kurt Blatz ebenfalls und seine Frau sagt. »Das kommt doch gar nicht vom Herrgott.«»Meine Kirche ist die Kreuzkapelle«, sagt Kurt Blatz über das Kirchlein am Frammersbacher Waldrand. »Da rede ich mit dem Herrgott.« Manchmal baut er dort seine Anlage auf und lässt Musik laufen. Über das Amtsblatt lädt er dazu ein. Was ihm fehlt, ist ein Danke.Der 79-Jährige kämpft um Anerkennung und gegenseitige Achtung. Deshalb erzählt er seine Lebensgeschichte. Er wünscht sich, dass jüngere Generationen erfahren, was es vor 50 Jahren hieß, einen Menschen anderer Konfession zu heiraten. Er sieht, dass vieles besser geworden ist. »Es gibt auch katholische Pfarrer, die alle Christen zur Kommunion einladen. Das ist schön. Der Herrgott gehört doch nicht den Katholiken allein.«Er sieht mit dem Verstand, dass das Verhältnis zwischen den beiden Kirchen besser geworden ist. Seine Verletzungen kann er rational nicht heilen. Irgendetwas fehlt noch, damit seine Seele gesund wird.