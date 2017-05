Rätseln in der Stadtbibliothek

Niemand errät Esselbach



Hintergrund: drei Rätsel Als Kostprobe aus den »Entdeckungen im Spessart 2« hier drei der Rätsel:

Wer sorgt für Rohstoffreichtum im Spessart, für mehr Forstwirtschaft als Landwirtschaft, für charakteristische Gebäude, ist leicht zu verarbeiten und hat viele Verwendungsmöglichkeiten?

Antwort: Der Buntsandstein.

Welche Burg war mindestens 300 Jahre im Besitz der Grafen von Rieneck, fiel nie in Mainzer Hände, wurde im 13. Jahrhundert gebaut und ist bis heute eine einsame Zeugin der Reformation?

Antwort: Burg Wildenstein in Eschau.

Auf dem Gelände welches Klosters, das vermutlich schon im elften Jahrhundert gegründet wurde, fand einst ein Hexentanz statt und soll im Herbst 2017, nach jahrelangen Grabungen, ein archäologischer Park eröffnen?

Antwort: Kloster Einsiedel zwischen Ruppertshütten und Rieneck. (Frank Hagenauer)

Dieses Werk, das im Herbst 2014 erschien, verlegte Fiedler-Conradi gleich selbst, im eigens gegründeten Miraba-Verlag. In diesem ist danach auch das »Leselaub« erschienen, eine Geschichtensammlung des Autorenkreises »Schreibtisch im Spessart«. Im Dezember 2016 folgten die »Entdeckungen im Spessart 2« - die Fortsetzung des Heimaträtselbuchs. Um dieses drehte sich die Veranstaltung am Donnerstag in der Lohrer Stadtbibliothek.Fiedler-Conradis Konzept vor zwei Dutzend Zuhörern, von denen sie viele kannte: Sie verliest die Rätsel-Beschreibungen und lässt das Publikum die Lösungen raten. Manchmal löste die Autorin direkt auf, manchmal sammelte sie zunächst Zettel ein, auf die ihre Zuhörer ihre Tipps notiert hatten. Der erste Zettel mit der richtigen Lösung, der gezogen wurde, gewann jeweils ein Postkartenset.Auf die Poststation Esselbach, das älteste erhaltene Postgebäude in Unterfranken, kam niemand im Publikum. Kein Wunder, wurde doch der Pferdebetrieb dort bereits 1881 eingestellt. Dass Esselbach einst eine wichtige Station auf der Postroute von Brüssel nach Prag war, dass der Streckenabschnitt wegen des Gefälles und wegen Räubern gefürchtet war, dass einst sogar politische Größen wie Napoleon hier Unterkunft fanden, das alles ist heute kaum noch präsent.Hier setzt Fiedler-Conradi mit ihren beiden Büchern an. In lockerem Schreibstil bringt sie den Lesern über die Rätsel die eigene Heimat näher. Kurioserweise stammt Fiedler-Conradi nicht aus dem Spessart, sondern aus Frankfurt. Nach diversen Wohnorten bis hin zu Simbabwe und Guatemala - ihr Mann ist Lehrer und war in der Entwicklungshilfe tätig - landete sie vor acht Jahren in Lohr. Und beschäftigt sich seitdem intensiver mit der Spessart-Historie als viele Einheimische, was ihr einige Anerkennung bescherte.Ihre Rätsel sind unterschiedlich schwer. Das Wiesbüttmoor errieten alle richtig, die einen Zettel ins Körbchen legten. Der 1892 in Rieneck geborene Autor Anton Schnack, »dessen Wiederentdeckung lohnen könnte« (Fiedler-Conradi), ist dagegen kaum jemandem ein Begriff. So geht es vom Schächerloch bis zur Grube Wilhelmine, von Julius Echter bis zum Höllhammer mit zehn Rätseln durch den Lese-Abend.Vom ersten Band hat Fiedler-Conradi bereits 1500 Stück verkauft, das Buch ist bereits in der zweiten Auflage. Auf den zweiten Band »stürzen sich die Leute nicht so«, wie die Autorin einräumt. Das liegt ihrer Ansicht nach daran, dass die Rätsel des zweiten Bandes den ganzen Spessart abdecken und daher die Zielgruppe »nicht so klar definiert« ist.Im ersten Band geht es speziell um den Lohrer Raum. Band zwei »war für mich aber das schönere Projekt«, wie Fiedler-Conradi sagt. Wer miträtseln will, findet die »Entdeckungen im Spessart 2« in Buchhandlungen der Region und unter www.mirabaverlag.de