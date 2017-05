Kunterbuntes Hexen-Spektakel

Auf Mädchen zugeschnitten

Präsidentin entscheidet

Hintergrund: Bibi Blocksberg Die kleine Hexe Bibi Blocksberg ist die Heldin einer Kinderhörspielserie der Kiddinx Media GmbH (Berlin), die von der britischen Autorin Elfie Donnelly erfunden wurde. Auch die Serie mit dem sprechenden Elefanten Benjamin Blümchen stammt aus ihrer Feder. Beide leben in Neustadt.

Der Name Blocksberg bezieht sich auf die alte Bezeichnung des Berges Brocken (Blocksberg), der mit Hexen in Verbindung gebracht wird (Walpurgisnacht), unter anderem in Goethes Faust.

Von der Hörspielserie sind mittlerweile über 120 Folgen erschienen, von denen rund 36 Millionen Exemplare verkauft wurden. Die Zielgruppe der Hörspielreihe sind Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Dazu kommen 32 Bücher sowie Sammel- und Sonderbände, eine Zeichentrickserie, sechs Kinofilme, drei Musicals, Computer- und Gesellschaftsspiele. (Thomas Josef Möhler)

»Hexen, Hexen überall« ist bereits das vierte Musical von Cocomico über die kleine Hexe Bibi Blocksberg, eine der erfolgreichsten Figuren aus dem Fantasy-Genre (siehe »Hintergrund«).Vor allem Mädchen sind Fans von Bibi Blocksberg. Darauf war der Fanartikelstand im Foyer der Stadthalle zugeschnitten: Es gab rosaroten T-Shirts mit dem Bild Bibi Blocksbergs und dem Schriftzug »Ich war dabei«, CD in rosaroten Hüllen mit den Hörspielen - und auf den Sitzen lagen rosarote Flyer mit den Liedtexten des Musicals. Dieses war ein kunterbunter Spaß mit Kostümen und Frisuren, die an die bekannten Zeichentrick-Figuren anknüpften.Die Inszenierung war schwungvoll, die Dialoge trieben die Handlung ohne Verzögerungen voran und die Akteure boten 22 Lieder im Pop- und Rockstil, denen man einige Male die Vorbilder deutlich anhörte. So dürfte dem Komponisten von »Ich mag Hexen-Rock« ein Hit von Joan Jett durch den Kopf gegangen sein.In Bibi Blocksbergs Heimat Neustadt herrscht Aufregung, weil am Wochenende der Welthexentag auf Schloss Klunkerburg ausgerichtet werden soll. Bibi und Schubia freuen sich schon, als die Althexen Mania und Walpurgia sie mit ins Schloss nehmen, und entwickeln Ideen für ein Programm.Denn die Althexen wollen wieder nur die verstaubte Tagesordnung der letzten Jahrhunderte abwickeln, mit einem Warzen-Schönheitswettbewerb und einem siebenstündigen Vortrag über Kräuterkunde.»So wie bisher geht's nicht mehr«, singen Bibi und Schubia und fordern Besenflugshow, Hexenmodenschau und Hexendisco. Doch die Alten lehnen ab: »Hexenregelwerk bleibt, wie es ist, Veränderungen schaffen nur Konfusion.« Noch größer ist die Enttäuschung von Bibi und Schubia, als sie im Schloss nur fürs Putzen und Aufräumen zuständig sind, denn Junghexen sind zum Welthexentag nicht zugelassen.Die beiden verbünden sich mit dem Publikum und fordern: »Junghexen an die Macht«. So beschwören die Kinder, von denen einige selbst als Hexen verkleidet waren, zusammen mit Bibi und Schubia die »Junghexenpower«.Für noch mehr Chaos sorgen die rasende Reporterin Karla Kolumna und der Neustadter Bürgermeister, dem eine so große Ansammlung von Hexen in seiner Stadt nicht geheuer ist. Beide schleichen sich verkleidet ins Schloss, werden aber enttarnt.Die Konfrontation ist da zwischen Alten und Jungen, Eingeladenen und Ausgesperrten. Da kann nur noch Hexenpräsidentin Amalia helfen, die den Stand der Vorbereitungen für den Welthexentag kontrollieren will.Ihr gefallen die Vorschläge von Bibi und Schubia und sie lässt auch Junghexen, Karla Kolumna und den Bürgermeister zu, denn: »Spaß ist etwas, das sich vervielfacht, wenn man es teilt. Gemeinsam macht man das tollste Programm.«