Geduldsprobe für Autofahrer

Straßenunterhalt: B 26 von McDonald's bis Oberes Tor im Juni drei Wochen lang ganz oder teilweise gesperrt

Die Au­to­fah­rer in und um Lohr wer­den sich wie­der ein­mal in Ge­duld üben müs­sen: Im Ju­ni wird die B 26 von Mc­Do­nald's bis zur Kreu­zung Obe­res Tor drei Wo­chen lang ganz oder teil­wei­se ge­sperrt. In die­ser Zeit er­neu­ert das Staat­li­che Bau­amt Würz­burg mit ei­nem Kos­ten­auf­wand von rund 450 000 Eu­ro den Stra­ßen­be­lag.