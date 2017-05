91,47 Prozent gegen den Nationalpark

Auswirkungen unklar



Veronika Schreck

Im Überblick: Stimmen zur Schollbrunner Bürgerbefragung zum möglichen Nationalpark Bürgermeisterin Thea Kohlroß (Bürger für Schollbrunn) will das abgefragte Meinungsbild der Schollbrunner in der Nationalparkdiskussion nach außen hin vertreten.

Sascha Kern (Freie Wähler) hat vor der Auszählung auf 90 Prozent Nein-Stimmen getippt. »Da habe ich mit meiner Schätzung ja eine Punktlandung hingelegt«, sagt er und lacht. »Ich bin froh, dass es eine hohe Wahlbeteiligung gab. Es wäre nicht gut gewesen, wenn nur 50 Leute abgestimmt hätten«, betont er.

Konrad Haas (FW) sagt hingegen: »Ich hätte mir noch etwas mehr Beteiligung gewünscht.«

Zweiter Bürgermeister Winfried Klett (Bürger) sagt: »Das ist ein klares Votum der Bürger gegen den Nationalpark.«

Berthold Panknin (FW) hatte die Befragung der Bürger im Gemeinderat angeregt: »Ich finde das in Ordnung, dass sich die Bürger gegen den Nationalpark entschieden haben.«

Die Schollbrunnerin Maria Fries ist zur öffentlichen Auszählung dazu gekommen. Sie findet es wichtig, dass die betroffenen Gemeinden gefragt werden. »Was nützt es uns zu wissen, was die Städter meinen«, sagt sie. (Veronika Schreck)

Auch Bürgermeisterin Thea Kohlroß (Bürger für Schollbrunn) rechnet mit einem Nein, tut sich aber mit einer prozentualen Festlegung schwer: »Man weiß nie, wie die Leute abstimmen, wenn die Wahl geheim ist.« Eine Woche hatten die Schollbrunner Zeit, um ihre Meinung zum Nationalpark Spessart kund zu tun. Der Gemeinderat wollte sich ohne ein Meinungsbild der Bürger nicht festlegen (wir berichteten). Mit dem Befragungsergebnis will das Gremium laut Bürgermeisterin die Einstellung des Dorfes nach außen besser vertreten.14 Uhr: die Abstimmung ist beendet und das Wahllokal schließt. Zweiter Bürgermeister Winfried Klett (Bürger) bringt die Urnen in den Sitzungssaal des Rathauses, öffnet und leert sie. Einige der Gemeinderäte sind zum Auszählen gekommen. Während sie auszählen berichtet Kohlroß: »Vom Alter her war es sehr gemischt. Aber es haben auch viele junge Schollbrunner abgestimmt.«Nachdem er rund 30 Zettel aufgefaltet hat, vermutet Klett: »Vielleicht sind es doch 98 Prozent Nein-Stimmen.« Ganz so viele sind es dann aber doch nicht. Von 779 stimmberechtigten Schollbrunnern haben sich 375 an der Befragung beteiligt. Das entspricht 48,14 Prozent. Alle abgegebenen Stimmen waren gültig.Auf dem Stimmzettel konnten die Schollbrunner entweder »Ja, ich bin für einen Nationalpark Spessart« oder »Nein, ich bin gegen einen Nationalpark Spessart« ankreuzen. 32 Schollbrunner, also 8,53 Prozent, haben mit Ja gestimmt. 343, also 91,47 Prozent, haben sich gegen einen Nationalpark Spessart ausgesprochen.Bürgermeisterin Thea Kohlroß betont nach der Auszählung, dass die Entscheidung des Gemeinderates, die Schollbrunner zu befragen, richtig gewesen sei. Nun kenne man das Meinungsbild. »Das ist ja ein eindeutiges Ergebnis«, sagte Kohlroß.Wie es weiter gehe, bleibe abzuwarten. Sie wird das Ergebnis in der nächsten Sitzung des Gremiums offiziell bekanntgeben. Bindend ist das Ergebnis der Abstimmung weder für den Gemeinderat noch für den Landtag, der schlussendlich über einen dritten bayerischen Nationalpark entscheidet. Gemeinderat Ulrich Benz (Bürger) hofft, »dass es jetzt wieder ruhiger wird und dass man sich auf die sachliche Diskussion konzentrieren kann«.