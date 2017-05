Glasfotos für Neuzeit aufbereiten

Historischer Verein: Projekt wird öffentlich gefördert - Rund 1500 Bilder müssen bearbeitet werden

Marktheidenfeld Sonntag, 14.05.2017 - 17:00 Uhr

Al­te Schwarz-Weiß-Fo­to­glas­plat­ten di­gi­ta­li­sie­ren und in­ven­ta­ri­sie­ren: Mit die­sem Pro­jekt be­fass­te sich der His­to­ri­sche Ve­r­ein Markt­hei­den­feld und Um­ge­bung in sei­ner Haupt­ver­samm­lung. Au­ßer­dem ging es um die Bi­lanz 2016 und künf­ti­ge Ak­ti­vi­tä­ten.