Bunte Feier auf der Martinswiese

Viel Applaus für Auftritte



Vereine werben für sich



Steffen Schreck

Im Überblick: Stimmen zum Bürgerfest Michael Mehling (31) vertrat auf dem Bürgerfest die Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks Marktheidenfeld. »Wir machen Werbung um neue Mitglieder und stellen unsere neue Mini-Gruppe offiziell vor«, so Mehling. Am Nachmittag gab es noch eine Schauübung.

Gerhard Fürst (59) vom Städtepartnerschaftskomitee Marktheidenfeld empfindet es als »großes Glück«, dass Marktheidenfeld mit Montfort sur Meu und Pobiedziska gleich zwei Partnerstädte hat. Er wünscht sich, dass vor allem wieder mehr junge Leute sich dem Austausch anschließen.

Vedat Karakos (52), Vorsitzender der Türkisch-Islamischen Gemeinde Marktheidenfeld, ist Stammgast mit seinem Verein und dem Stand mit dem wohl reichhaltigsten Speisenangebot auf dem Bürgerfest. »Wir sind eine Familie, das ist ein toller Zusammenhalt«, meint Karakos.

Christian Baumeister (33) vom Ortsverein des Bayerischen Jagdverbands nahm mit seinem Weimaraner Bran von Wolfskopf an einer Hundevorführung teil. Insgesamt zeigten über zehn Tiere ihr Können: »Die Jagd ist unsere Leidenschaft, wir zeigen der Öffentlichkeit gerne was wir machen«. (Steffen Schreck)

Unter dem Motto »Miteinander = Füreinander« eröffnete Moderator Uwe Schlosser mit einem Friedensgebet das umfangreiche Programm. Nach dem Chor des Balthasar-Neumann-Gymnasiums unter Leitung von Rüdiger Linsner betrat Marktheidenfelds Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder die Bühne.»Wie sind die Welt«, begrüßte sie ihre Mitbürger. Sie verwies auf das »bunte Marktheidenfeld« mit seiner großen Vielfalt an Kulturen und Religionen. »Nutzen Sie das Angebot, führen Sie viele Gespräche«, forderte die Bürgermeisterin die Menschen auf. Sie dankte Ramona Link und Ragnhild Buczko für die Organisation des Festes und schloss mit der Hoffnung, die Wolken mögen ihre Schleusen außerhalb von Marktheidenfeld öffnen.Die Bürgermeisterin sollte Recht behalten. Zwar gab es immer wieder kritische Blicke gen Himmel, aber außer ein paar kaum wahrnehmbaren Tropfen war das Wetter wie gemalt für das Fest. Entsprechend füllten sich die Plätze vor der Bühne rasch. Die Darbietungen mit Tanz und Musik gefielen dem Publikum und es gab viel Applaus.Beim Gang durch die Stände waren viele Sinne gleichzeitig angesprochen. Überzeugt haben dabei vor allem die unterschiedlichsten Düfte, die aus den Buden kamen. Kein Gewürz und keine Zutat war exotisch genug, um nicht in irgendeiner Form Verwendung zu finden. Vedat Karakos, der erste Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Marktheidenfeld, meinte: »Wir sind eine große Familie, jede Frau hat was mitgebracht«.Neben süßen und herzhaften Spezialitäten gab es auch viel zu entdecken und zu lernen. Am Stand des Städtepartnerschaftskomitees Marktheidenfeld. konnte man in einer Art Puzzle die Länder der Europäischen Union legen. Eine Übung, die viele Besucher schafften. Schwieriger war es dann, die Hauptstädte oder Flaggen den einzelnen Nationen zuzuordnen.Die Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks zeigte eine Fahrzeugschau und machte Werbung für ihre neue Gruppe. Ab 10. Juni heißt es für alle Kinder zwischen sechs und neun Jahren herzlich Willkommen zu Übungen und Unterricht auf dem THW-Gelände in Hafenlohr.Die Ortsgruppe des Bayerischen Jagdverbandes (BJV) zeigte zum ersten Mal eine Hundevorführung auf der Bühne. Am Stand des BJV waren Präparate von heimischen Wildtieren ausgestellt. »Wir wollen der Öffentlichkeit zeigen, was alles hinter der Jagd steht«, meinte Christian Baumeister. »Das ist unsere Leidenschaft«, meinte der 33-Jährige.