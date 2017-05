Mit Elan in Freibadsaison

von Christian Weyer

UMSCHAU Freitag, 12.05.2017 - 20:10 Uhr

Da heut­zu­ta­ge im­mer we­ni­ger Kin­der schwim­men kön­nen, muss man froh sein um je­de Mög­lich­keit, die sich ih­nen bie­tet, die­ses zu er­ler­nen. Nicht nur aus die­sem Grund ist die Freu­de groß, dass die Sch­lie­ßung des Leng­fur­ter Wald­bads ver­hin­dert wer­den konn­te, gilt es doch in der Be­völ­ke­rung auch als be­lieb­tes Frei­bad.