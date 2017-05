275 Bahnen für Bares

Regionale Firmen spenden

Hintergrund: Öffnungszeiten des Waldbads Aufgrund der derzeitigen Witterung bleibt das Lengfurter Waldbad noch bis einschließlich Dienstag, 16. Mai, geschlossen.

Die Saisoneröffnung ist dann voraussichtlich am Mittwoch, 17. Mai. Geöffnet ist das Freibad montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 19 Uhr. Eine Einzelkarte kostet 3,90 Euro für Erwachsene, ab einer Stunde vor Schließung gibt es einen Abendtarif für 2,40 Euro. Für Kinder kostet der Eintritt 2 Euro. Das Freibad wird etwa bis September geöffnet sein. Am Samstag, 27 Mai, gibt es von 18 bis 24 Uhr ein großes Waldbadfest mit vielen Attraktionen. (Bianca Löbbert)

Kurz vor dem endgültigen Aus für das renovierungsbedürftige Freibad hatten die Bürger die Sache selbst in die Hand genommen (wir berichteten). Sie wollen ihr Freibad erhalten. Und das haben sie geschafft. Zunächst für die Saison 2017. Und selbst für die kommenden Jahre gibt es inzwischen mögliche Perspektiven. Denn, was die Bürger hier in Eigenregie und mit Unterstützung der Gemeinde geleistet haben, ist »grandios«, wie Bürgermeister Endres in einer kurzen Ansprache am Freitag sagt.So kann auch Endres nicht umhin und springt - nach einer kurzen Zehtestphase - gemeinsam mit seinen Mitstreitern ins kalte Wasser. Schließlich geht es um Bares. Wie so viele andere Spendenaktionen hat Aline Sommer-Noack, Sprecherin der Bürgerinitiative Pro Waldbad, auch das Spendenschwimmen in Kooperation mit Radio Charivari organisiert.2200 Euro stellen vier regionale Unternehmen zur Verfügung: Acht Euro pro geschwommener Bahn. In die Fluten schmeißen sich dafür neben Endres auch Geschäftsleiter Nicolas Lahovnik, Charivari-Muntermacher-Moderator Daniel Pesch, Moderator Andreas Pilhofer und Radio-Redakteur Markus Frank.Sommer-Noack, die in den letzten Wochen quasi rund um die Uhr im Einsatz für das Waldbad war, wollte ebenfalls mitschwimmen - auch wenn sie keinen Neoprenanzug mehr gefunden hatte. Doch bei den letzten Aufbauarbeiten zieht sich die Bürgerinitiativensprecherin noch eine blutige Verletzung an der Hand zu. Sie belässt es deswegen bei einem Sprung vom Fünfmeterturm - unter dem Beifall der Gäste. Beim Spendenschwimmen übernimmt Gemeinderätin Karim Öhm ihren Part. Sechs Schwimmer - 275 Bahnen. »Und jetzt bin ich kalt bis auf die Knochen«, sagt ein sichtlich erleichterter Bürgermeister nach der Aktion, die weitere 2200 Euro in die Kasse für das Waldbad spült.Die vielen Spenden von Firmen und Privatpersonen sind der eine Teil, mit dem die Initiative das Freibad am Leben erhalten will. Der andere große Teil ist das ehrenamtliche Engagement. Eine ganze Küchencrew übt am Freitag schon einmal, wie sie künftig den Kiosk betreiben wird. Die Besucher lassen sich Freibier, Sekt und Würstchen bei den Klängen der Musikkapelle Lengfurt schmecken. Auch der Kassendienst und die Unterstützung durch ehrenamtliche Rettungsschwimmer werden künftig von der Bürgerinitiative organisiert. Für rund 80 000 Euro haben die Helfer bis jetzt schon Renovierungsarbeiten geleistet, so dass das Waldbad zum Anschwimmen wieder in altem Glanz erstrahlt.Ein wesentlicher Punkt, den die Gemeinde beisteuert: Sie hat einen neuen Betriebsleiter eingestellt. Christian Meinecke aus dem hessischen Taunusstein ist Fachangestellter für Bäderbetriebe und der neue Schwimmmeister in Lengfurt. Er wird für seinen neuen Job in die Region umziehen. Ein paar Tage hat er bis dahin noch Zeit. Denn aufgrund des Wetters bleibt das Lengfurter Waldbad nach dem Anschwimmen noch bis nächste Woche geschlossen. Auch, wenn es einige Kinder und auch erwachsene Schwimmer gar nicht mehr erwarten können: Sie planschten schon im frisch renovierten Kinderbecken oder mischten sich unauffällig unter dieSpendenschwimmer.bMit vielen Fotos vom Anschwimmen auf